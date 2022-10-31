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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

31.10.2022 20:32
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte PDF olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075689


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 2.406,10 201.197.905 % 10,00  
AKCNS 44,00 105.322.328 % 10,00  
EDIP 4,40 23.527.495 % 10,00  
YAPRK 50,60 32.775.503 % 10,00  
ATSYH 125,40 5.503.222 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6080 18,6201 % 0,21  
Euro 18,4079 18,4216 % -0,62  
Sterlin 21,2846 21,3913 % -1,08  
Frank 18,5158 18,6273 % -0,36  
Riyal 4,9385 4,9633 % 0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.636 1.636 -8,71  
Altın Gr. 978 978 -4,53  
Cumhuriyet 6.572 6.671 5,00  
Tam 6.588 6.654 -82,00  
Yarım 3.210 3.251 -43,00  
Çeyrek 1.610 1.624 -23,00  
Gümüş.Ons 19,17 19,20 -0,08  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,06  
B. Petrol 91,69 91,69 -2,08  
Seans Raporu 18:05
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