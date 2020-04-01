***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Sonucuna İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 03.03.2020Genel Kurul Tarihi 01.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2020Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,8 - 15.05.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerden istifa edenlerin yerine yapılan atamaların onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 POLHO 2019 Genel Kurula Çağrı İlanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 31.12.2019 Konsolide Finansal Tablolar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1.Toplantı Başkanlığına Ahmet Çağaşan Yılmaz'ın seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Burhan Kurt'u, Oy Toplama Memuru olarak Varol Ürel'i atadı.2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi.3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.4.Bilanço ve Gelir Tablosu tasdik edildi. 5.Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi 6-Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 6.000.000 TL (altımilyon lira) brüt kar payı dağıtılmasına karar verildi.7.Bağımsız denetim hizmetinin 2020 yılında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesine karar verildi. 8.Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atama onaylandı. 9.Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her biri için aylık brüt 10.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için aylık brüt 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Komite Üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi. 10.Yleönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme politikaları hakkında bilgi verildi. 11.2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. 12.Yıl içinde, kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim kurumlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.500.000 TL olmasına karar verildi. 13.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi. 14.Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.15.Dilekler ve kapanış.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2019 tarih, saat 14.00'da yapılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833957BIST