***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saatin belirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.03.2021Genel Kurul Tarihi 01.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,8 - Yönetim Kurulu ünin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Onaylanmasının ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin oya sunulması ve karara bağlanması,14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 POLHO 2020 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Polisan Holding Genel Kurul Çağrı Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 31.12.2020 Konsolide Finansal Tablolar.pdf - Denetim Kurulu RaporuEk Açıklamalar2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporu eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917279BIST