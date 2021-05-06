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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.05.2021 18:30



***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saatin belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.04.2021
Genel Kurul Tarihi 28.05.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DİLOVASI
Adres Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca 01.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programının ve bu Pay Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin iptali ile ortadan kaldırılmasının onaya sunulması ve karara bağlanması,
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Polisan Holding Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Polisan Holding Pay Geri Alım Programı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935015


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,34 27,37 0,86  
Gümüş Gr. 7,29 7,29 0,21  
B. Petrol 68,48 68,48 -0,48  
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