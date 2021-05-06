***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saatin belirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 30.04.2021Genel Kurul Tarihi 28.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca 01.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programının ve bu Pay Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin iptali ile ortadan kaldırılmasının onaya sunulması ve karara bağlanması,4 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Polisan Holding Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Polisan Holding Pay Geri Alım Programı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935015BIST