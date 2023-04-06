***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2023 18:56
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 06.03.2023
Genel Kurul Tarihi 31.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DİLOVASI
Adres Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerden istifa edenlerin yerine yapılan atamaların onaylanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" Sermaye başlıklı 7. Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2022 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2022 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 POLHO 2022 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 POLHO 2022 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2022 Financial Report.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4 2022 Finansal Raporu.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 5 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 6 Invitation to Annual Meeting.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2023 tarih saat 14:00'da yapılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 AGM Minutes - 31.03.2023.pdf - Tutanak
EK: 3 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 List of Participants - 31.03.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
31.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 05.04.2023 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132909
BIST