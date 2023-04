***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 06.03.2023Genel Kurul Tarihi 31.03.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2023Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,8 - Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerden istifa edenlerin yerine yapılan atamaların onaylanması9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" Sermaye başlıklı 7. Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması,10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2022 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2022 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 POLHO 2022 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 POLHO 2022 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2022 Financial Report.pdf - Denetim Kurulu RaporuEK: 4 2022 Finansal Raporu.pdf - Denetim Kurulu RaporuEK: 5 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 6 Invitation to Annual Meeting.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2023 tarih saat 14:00'da yapılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 AGM Minutes - 31.03.2023.pdf - TutanakEK: 3 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4 List of Participants - 31.03.2023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar31.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 05.04.2023 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132909BIST