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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.06.2023 19:06
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.05.2023
Genel Kurul Tarihi 23.06.2023
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DİLOVASI
Adres Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Invitation to EGM.pdf - İlan Metni
EK: 4 Information Document to EGM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.06.2023 tarih saat 12:00'de yapılmıştır.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 23.06.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 AGM Minutes - 23.06.2023.pdf - Tutanak
EK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi - 23.06.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 List of Participants - 23.06.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162052


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DOGUB 12,43 51.555.427 % 10,00  
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Tam 10.289 10.589 432,15  
Yarım 4.985 5.168 141,00  
Çeyrek 2.500 2.584 70,00  
Gümüş.Ons 22,33 22,35 0,09  
Gümüş Gr. 18,12 18,15 0,34  
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