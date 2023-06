***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 30.05.2023Genel Kurul Tarihi 23.06.2023Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2023Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,2 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Invitation to EGM.pdf - İlan MetniEK: 4 Information Document to EGM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.06.2023 tarih saat 12:00'de yapılmıştır.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 23.06.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 23.06.2023.pdf - TutanakEK: 2 AGM Minutes - 23.06.2023.pdf - TutanakEK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi - 23.06.2023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4 List of Participants - 23.06.2023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar23.06.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 23.06.2023 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.