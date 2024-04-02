***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 01.04.2024Genel Kurul Tarihi 26.04.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2024Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması.4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaya sunulması.8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.11 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Polisan Holding GK İlan Metni.pdf - İlan Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265478BIST