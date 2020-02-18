***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteUluçınar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Gelir Tablosu, sadece Polisan Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Konsolide sonuçları içermemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819796BIST