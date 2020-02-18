***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.02.2020 09:05
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Uluçınar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Gelir Tablosu, sadece Polisan Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819796
BIST
10:43119.660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -1.131,75
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.651
10:436,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0696
En Düşük
6,0411
10:436,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5770
En Düşük
6,5466
10:43309,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,45
|Açılış
|: 309,80
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
309,84
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|11,71
|6.384.193
|% 10,47
|
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|158
|% 10,00
|
|SANEL
|4,15
|13.903
|% 9,21
|
|TSPOR
|6,05
|150.288.131
|% 8,23
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|NATEN
|19,00
|1.109.752
|% -9,70
|
|HUBVC
|36,02
|30.275.762
|% -8,99
|
|GSRAY
|3,54
|515.071.594
|% 2,61
|
|ASELS
|28,98
|345.502.860
|% 0,14
|
|THYAO
|15,10
|344.898.888
|% -1,24
|
|ODAS
|2,32
|172.327.926
|% -1,69
|
|TSPOR
|6,05
|150.288.131
|% 8,23
|
|GSRAY
|3,54
|515.071.594
|% 2,61
|
|ODAS
|2,32
|172.327.926
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,65
|73.046.896
|% -0,60
|
|PETKM
|4,09
|142.310.534
|% -1,68
|
|GUSGR
|2,88
|81.664.770
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8610
|7,9005
|% 0,31
|
|Frank
|6,1649
|6,2020
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6124
|1,6205
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|7,60
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,92
|56,92
|-0,75
|
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