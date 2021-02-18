***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.02.2021 09:05
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Uluçınar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Gelir Tablosu, sadece Polisan Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910707
BIST
12:411.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,60
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.559
En Düşük
1.548
12:416,9604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:418,4121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:41399,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,31
|Açılış
|: 399,84
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:41
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.893.239
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.827.008
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,11
|37.885.102
|% -7,43
|
|TKURU
|316,20
|3.101.557
|% -7,19
|
|ISKPL
|39,84
|295.058.243
|% -6,30
|
|HALKB
|6,00
|2.584.231.620
|% 3,99
|
|SASA
|48,46
|1.296.604.430
|% 7,02
|
|THYAO
|12,51
|861.964.051
|% 2,54
|
|KOZAL
|144,80
|822.749.671
|% 1,76
|
|VAKBN
|4,49
|786.039.383
|% -0,88
|
|HALKB
|6,00
|2.584.231.620
|% 3,99
|
|VAKBN
|4,49
|786.039.383
|% -0,88
|
|PETKM
|5,18
|551.242.911
|% 2,57
|
|ODAS
|4,16
|369.199.987
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,50
|217.107.050
|% 1,21
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9573
|6,9604
|% -0,08
|
|Euro
|8,4061
|8,4121
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6527
|9,7011
|% 0,28
|
|Frank
|7,7247
|7,7713
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8490
|1,8583
|% -0,11
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,86
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.701
|-6,00
|
|Tam
|2.648
|2.715
|-6,59
|
|Yarım
|1.280
|1.313
|-3,19
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,65
|64,65
|0,31
|