***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)63.248.069 30.302.200DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.701.248 7.978.756Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 262.441 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -4.002.594 -1.309.022Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-873.285 9.949.967Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -873.285 -710.033Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 10.660.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler912.190 -662.189Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi28 -62.986 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 800.519 261.804Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi12 174.657 -923.993Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.487.420 -8.484.476Yabancı Para Çevrim Farkları-3.467.735 -11.051.383Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-3.467.735 -11.051.383Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar12 -19.685 2.566.907Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)-19.685 2.566.907DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.188.668 -505.720TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.059.401 29.796.480Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.203.223 2.492.533Ana Ortaklık Payları58.262.624 27.303.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 179.026.662 153.828.929Finansal Yatırımlar5 100.000Ticari Alacaklar7 246.665.241 279.959.310İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 5.779.078 11.798.830İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar240.886.163 268.160.480Diğer Alacaklar8 20.652.153 77.747.308İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 15.870 78.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.636.283 77.668.416Stoklar9 136.690.124 148.642.367Peşin Ödenmiş Giderler10 4.964.152 11.690.051Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11, 28 684.596 5.013.151Diğer Dönen Varlıklar20 12.546.742 3.061.938ARA TOPLAM601.229.670 680.043.054Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 15.624.125TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR616.853.795 680.043.054DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 449.980 411.969İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar449.980 411.969Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 434.022.908 420.478.092Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 288.800.733 262.425.908Maddi Duran Varlıklar15 832.465.998 794.684.400Kullanım Hakkı Varlıkları14 48.481.824Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 2.134.303 3.135.076Peşin Ödenmiş Giderler10 41.022.877 40.845.845Ertelenmiş Vergi Varlığı28 17.454.525 16.276.504Diğer Duran Varlıklar1.693.492 663.452TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.666.526.640 1.538.921.246TOPLAM VARLIKLAR2.283.380.435 2.218.964.300KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 67.689.569 114.316.676Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 165.562.876 209.830.191Ticari Borçlar7 206.009.724 214.714.877İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 1.631.067 389.856İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar204.378.657 214.325.021Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 6.464.997 5.099.642Diğer Borçlar8 2.451.423 2.205.206İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 230.314İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.451.423 1.974.892Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.077.209 2.455.115Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.539.610Kısa Vadeli Karşılıklar18 6.915.086 16.826.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.604.864Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.310.222 16.826.308Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 7.524.037 4.938.823ARA TOPLAM467.234.531 570.386.838TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER467.234.531 570.386.838UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 291.856.027 60.730.085Uzun Vadeli Karşılıklar19 13.714.571 12.054.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.714.571 12.054.512Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 73.225.658 82.570.447TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER378.796.256 155.355.044TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER846.030.787 725.741.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.437.349.648 1.464.117.336Ödenmiş Sermaye21 758.500.000 370.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 1.467.266 1.467.266Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.130.220 23.130.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 306.274.457 310.362.796Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)306.274.457 310.362.796Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-15.695.076 -11.959.605Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)321.969.533 322.322.401Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.880.309 -24.296.329Yabancı Para Çevrim Farkları-27.880.309 -24.296.329Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler47.455.147 42.221.733Diğer Yedekler21 -208.727.832 -208.727.832Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları471.801.876 922.130.032Net Dönem Karı veya Zararı65.328.823 27.829.450Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 29.105.082TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.437.349.648 1.493.222.418TOPLAM KAYNAKLAR2.283.380.435 2.218.964.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.013.089.850 1.163.336.570Satışların Maliyeti22 -848.864.762 -972.650.085TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)164.225.088 190.686.485BRÜT KAR (ZARAR)164.225.088 190.686.485Genel Yönetim Giderleri23 -76.739.759 -45.199.602Pazarlama Giderleri23 -13.417.721 -13.636.213Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -5.347.460 -2.401.299Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 12.312.519 15.814.814Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -24.268.728 -39.020.372Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 2.716.150 -30.135.429ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)59.480.089 76.108.384Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 44.821.708 12.645.597Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -3.406.345 -6.782.390FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)100.895.452 81.971.591Finansman Gelirleri27 25.671.498 75.082.256Finansman Giderleri27 -62.972.487 -110.390.121SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)63.594.463 46.663.726Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-346.394 -16.361.526Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -9.348.735 -28.791.243Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 9.002.341 12.429.717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)63.248.069 30.302.200DÖNEM KARI (ZARARI)63.248.069 30.302.200Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.080.754 2.472.750Ana Ortaklık Payları65.328.823 27.829.450Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,08600000 0,03700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI205.832.905 169.375.907Dönem Karı (Zararı)63.248.069 30.302.200Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)63.248.069 30.302.200Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler88.825.744 198.944.551Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 50.777.774 45.507.953Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.022.324 14.346.812Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 11.763.312 13.570.930Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -740.988 775.882Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.261.110 18.011.945Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18,19 4.508.950 1.743.699Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 4.752.160 16.268.246Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.796.955 7.454.871Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -13.913.727 -8.916.952Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 29.852.685 16.873.294Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 -142.003 -501.471Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler31.838.973 64.164.174Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.211.177 411.462Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 -25.211.177 503.366Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-91.904Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -2.716.150 30.135.429Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 346.394 16.361.526Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.290.459 2.550.379Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -2.546.005 -2.557.859Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 255.546 5.108.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler78.754.529 -17.263.549Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)100.000 99.998Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.530.757 -49.988.703Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler57.057.144 -22.320.834Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12.693.231 -61.246.117Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.632.511 -2.155.113Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.563.150 123.645.206Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.365.355 -384.132Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler246.217 -1.938.532Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)622.094 -3.783.953İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.929.630 808.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.514.842 -545.478Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.585.212 1.354.109Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları230.828.342 211.983.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -5.246.621 -1.201.938Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.480.570 -41.405.357Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 -16.268.246 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-174.960.372 -55.425.044Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıBağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-84.581.950 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları12 -13.897.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.936.375 3.029.478Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -95.912.130 -70.183.236Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.073.454 2.811.762Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.492.648 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz13.913.727 8.916.952FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.674.800 20.905.505Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri739.964.862 614.084.496Kredilerden Nakit Girişleri6 739.964.862 614.084.496Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-694.962.773 -556.394.394Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -694.962.773 -556.394.394Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.611.799 0Ödenen Temettüler21 -25.000.000 -21.500.000Ödenen Faiz-20.065.090 -15.284.597YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.197.733 134.856.368NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.197.733 134.856.368DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 153.828.929 18.972.561DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 179.026.662 153.828.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 846.985.924 98.631.272 1.458.313.389 26.612.549 1.484.925.938Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-171.751 2.158.915 96.644.108 -98.631.272Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.594.001 -1.688.821 -8.430.683 27.829.450 27.303.947 2.492.533 29.796.480Dönem Karı (Zararı)27.829.450 27.829.450 2.472.750 30.302.200Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.594.001 -1.688.821 -8.430.683 -525.503 19.783 -505.720Kar Payları21 -21.500.000 -21.500.000 -21.500.000Dönem Sonu Bakiyeler370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418Hatalara İlişkin Düzeltmeler-2.350.221 -2.350.221 -2.350.221Düzeltmelerden Sonraki Tutar370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 919.779.811 27.829.450 1.461.767.115 29.105.082 1.490.872.197Transferler388.500.000 5.233.414 -365.903.964 -27.829.450Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-352.868 -3.735.471 -3.530.182 552.323 65.328.823 58.262.625 -2.203.224 56.059.401Dönem Karı (Zararı)65.328.823 65.328.823 -2.080.754 63.248.069Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-352.868 -3.735.471 -3.530.182 552.323 -7.066.198 -122.470 -7.188.668Kar Payları21 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-53.798 -57.626.294 -57.680.092 -26.901.858 -84.581.950Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823779BIST