***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.343.507 -19.080.780DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-586.714 -3.252.467Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -623.995 -3.646.288Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-109.398 -419.296Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -109.398 -419.296Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler146.679 813.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 124.799 729.258Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi11 21.880 83.859Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.772.596 -1.278.369Yabancı Para Çevrim Farkları-4.030.683 -1.315.974Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-4.030.683 -1.315.974Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar1.258.087 37.605Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)11 1.258.087 37.605DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.359.310 -4.530.836TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.984.197 -23.611.616Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 184.608Ana Ortaklık Payları4.984.197 -23.796.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 228.847.524 179.026.662Ticari Alacaklar6 245.117.033 246.665.241İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 5.833.390 5.779.078İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar239.283.643 240.886.163Diğer Alacaklar7 26.849.850 20.652.153İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 15.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.849.850 20.636.283Stoklar8 163.510.122 136.690.124Peşin Ödenmiş Giderler9 7.212.877 4.964.152Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 2.139.132 684.596Diğer Dönen Varlıklar19 13.625.574 12.546.742ARA TOPLAM687.302.112 601.229.670Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar16 15.624.125 15.624.125TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR702.926.237 616.853.795DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 463.633 449.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar463.633 449.980Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 430.213.946 434.022.908Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 288.800.733 288.800.733Maddi Duran Varlıklar14 835.287.642 832.465.998Kullanım Hakkı Varlıkları13 47.244.583 48.481.824Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.948.032 2.134.303Peşin Ödenmiş Giderler9 40.875.184 41.022.877Ertelenmiş Vergi Varlığı26 19.585.808 17.454.525Diğer Duran Varlıklar1.777.474 1.693.492TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.666.197.035 1.666.526.640TOPLAM VARLIKLAR2.369.123.272 2.283.380.435KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 117.888.382 67.689.569Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 156.167.838 165.562.876Ticari Borçlar6 246.537.358 206.009.724İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 74.352 1.631.067İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar246.463.006 204.378.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 6.813.265 6.464.997Diğer Borçlar7 487.377 2.451.423İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar487.377 2.451.423Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.150.723 3.077.209Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.210.945 1.539.610Kısa Vadeli Karşılıklar17 6.094.486 6.915.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar629.494 1.604.864Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.464.992 5.310.222Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 11.668.973 7.524.037ARA TOPLAM552.019.347 467.234.531TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER552.019.347 467.234.531UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 294.217.899 291.856.027Uzun Vadeli Karşılıklar18 13.842.891 13.714.571Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.842.891 13.714.571Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 66.709.290 73.225.658TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER374.770.080 378.796.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER926.789.427 846.030.787ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.442.333.845 1.437.349.648Ödenmiş Sermaye20 758.500.000 758.500.000Sermaye Düzeltme Farkları20 1.467.266 1.467.266Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.130.220 23.130.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 305.841.047 306.274.457Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)305.841.047 306.274.457Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)321.969.533 321.969.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.128.486 -15.695.076Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.806.209 -27.880.309Yabancı Para Çevrim Farkları-30.806.209 -27.880.309Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler47.455.147 47.455.147Diğer Yedekler20 -208.727.832 -208.727.832Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları537.130.699 471.801.876Net Dönem Karı veya Zararı8.343.507 65.328.823TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.442.333.845 1.437.349.648TOPLAM KAYNAKLAR2.369.123.272 2.283.380.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 233.578.644 234.074.201Satışların Maliyeti21 -189.514.785 -196.361.654TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.063.859 37.712.547BRÜT KAR (ZARAR)44.063.859 37.712.547Genel Yönetim Giderleri-17.069.840 -22.830.064Pazarlama Giderleri-2.898.558 -2.907.473Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.316.797 -1.158.432Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.244.730 5.451.187Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -4.190.905 -7.828.733Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -4.979.531 -16.224.577ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.852.958 -7.785.545Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.540.160 2.156.320Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -10.307 -449.912FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.382.811 -6.079.137Finansman Gelirleri25 12.171.922 4.440.241Finansman Giderleri25 -29.156.358 -12.078.779SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.398.375 -13.717.675Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.945.132 -5.363.105Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -2.920.796 -2.957.556Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 7.865.928 -2.405.549SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.343.507 -19.080.780DÖNEM KARI (ZARARI)8.343.507 -19.080.780Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 306.266Ana Ortaklık Payları8.343.507 -19.387.046Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,01100000 -0,02600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.948.324 40.472.817Dönem Karı (Zararı)8.343.507 -19.080.780Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.343.507 -19.080.780Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler47.538.056 51.691.068Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 11.932.040 12.151.117Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.060.183 2.465.419Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.460.406 2.365.501Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 400.223 99.918Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-272.511 1.539.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -272.511 1.204.293Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 335.585Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.242.932 3.944.184Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -1.044.048 -1.793.725Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 6.314.924 6.218.153Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -27.944 -480.244Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32.147.183 9.915.471Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 4.979.532 16.224.577Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -4.945.132 5.363.105Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -485.805 87.317Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-485.805 -166.109Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 253.426İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.471.446 26.241.557Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.923.404 24.681.877Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.211.350 2.489.402Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.220.221 -4.033.964Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.101.032 -8.144.802Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.640.788 11.461.403Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)348.268 1.805.642Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.964.046 2.563.070Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-926.486 135.101İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.982.121 -4.716.172Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.162.815 -5.660.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.144.936 944.740Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları64.353.009 58.851.845Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -1.043.764 -4.559.429Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -13.317.770Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.360.921 -501.829YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.384.406 -20.495.139Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri796.623 2.020.105Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -9.225.077 -25.384.544Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.075.575Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz1.044.048 1.793.725FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.743.056 -50.180.720Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri44.123.411 82.172.033Kredilerden Nakit Girişleri44.123.411 82.172.033Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-44.633.316 -128.237.206Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-44.633.316 -128.237.206Ödenen Faiz-3.233.151 -4.115.547YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.820.862 -30.203.042NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.820.862 -30.203.042DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 179.026.662 153.828.929DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 228.847.524 123.625.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000.000 1.477.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418Transferler388.500.000 -360.670.550 -27.829.450Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.166.046 -1.243.132 -19.387.046 -23.796.224 184.608 -23.611.616Dönem Karı (Zararı)-19.387.046 -19.387.046 306.266 -19.080.780Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.166.046 -1.243.132 -4.409.178 -121.658 -4.530.836Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -15.125.651 -25.539.461 42.221.733 -208.727.832 561.459.482 -19.387.046 1.440.321.112 29.289.690 1.469.610.802Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler65.328.823 -65.328.823 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-433.410 -2.925.900 8.343.507 4.984.197 4.984.197Dönem Karı (Zararı)8.343.507 8.343.507 8.343.507Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-433.410 -2.925.900 -3.359.310 -3.359.310Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler