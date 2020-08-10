***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)30.409.550 7.476.657 22.066.043 26.557.437DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.295.374 -2.063.899 -708.660 1.188.568Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -666.204 -2.253.845 -42.209 1.392.443Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-953.014 -326.029 -843.616 93.267Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -953.014 -326.029 -843.616 93.267Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler323.844 515.975 177.165 -297.142Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 133.241 450.769 8.442 -278.489Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi11 190.603 65.206 168.723 -18.653Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.697.470 -2.029.897 -2.924.874 -751.528Yabancı Para Çevrim Farkları-7.849.488 -1.909.927 -3.818.805 -593.953Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-7.849.488 -1.909.927 -3.818.805 -593.953Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar2.152.018 -119.970 893.931 -157.575Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)11 2.152.018 -119.970 893.931 -157.575DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.992.844 -4.093.796 -3.633.534 437.040TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.416.706 3.382.861 18.432.509 26.994.477Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1.505.879 0 1.321.271Ana Ortaklık Payları23.416.706 1.876.982 18.432.509 25.673.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 256.954.906 179.026.662Ticari Alacaklar6 254.595.444 246.665.241İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 9.087.285 5.779.078İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar245.508.159 240.886.163Diğer Alacaklar7 16.564.624 20.652.153İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 177 15.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.564.447 20.636.283Stoklar8 146.781.199 136.690.124Peşin Ödenmiş Giderler9 9.396.930 4.964.152Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 977.913 684.596Diğer Dönen Varlıklar19 13.120.059 12.546.742ARA TOPLAM698.391.075 601.229.670Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar16 15.624.125 15.624.125TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR714.015.200 616.853.795DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 495.354 449.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar495.354 449.980Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 452.759.164 434.022.908Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 291.300.733 288.800.733Maddi Duran Varlıklar14 832.590.966 832.465.998Kullanım Hakkı Varlıkları13 45.831.332 48.481.824Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.944.999 2.134.303Peşin Ödenmiş Giderler9 40.866.636 41.022.877Ertelenmiş Vergi Varlığı26 17.629.762 17.454.525Diğer Duran Varlıklar2.277.204 1.693.492TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.685.696.150 1.666.526.640TOPLAM VARLIKLAR2.399.711.350 2.283.380.435KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 130.244.648 67.689.569Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 214.295.145 165.562.876Ticari Borçlar6 238.351.901 206.009.724İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 201.835 1.631.067İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar238.150.066 204.378.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 8.278.613 6.464.997Diğer Borçlar7 4.058.316 2.451.423İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 1.402.539İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.655.777 2.451.423Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 7.842.326 3.077.209Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.570.032 1.539.610Kısa Vadeli Karşılıklar17 7.414.894 6.915.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.957.392 1.604.864Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.457.502 5.310.222Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 7.113.684 7.524.037ARA TOPLAM620.169.559 467.234.531TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER620.169.559 467.234.531UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 237.586.741 291.856.027Uzun Vadeli Karşılıklar18 14.108.094 13.714.571Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.108.094 13.714.571Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 73.080.602 73.225.658TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER324.775.437 378.796.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER944.944.996 846.030.787ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.454.766.354 1.437.349.648Ödenmiş Sermaye20 758.500.000 758.500.000Sermaye Düzeltme Farkları20 1.467.266 1.467.266Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.130.220 23.130.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 305.310.147 306.274.457Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)305.310.147 306.274.457Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)321.969.533 321.969.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.659.386 -15.695.076Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-33.908.843 -27.880.309Yabancı Para Çevrim Farkları-33.908.843 -27.880.309Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.297.892 47.455.147Diğer Yedekler20 -208.727.832 -208.727.832Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları530.287.954 471.801.876Net Dönem Karı veya Zararı30.409.550 65.328.823Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.454.766.354 1.437.349.648TOPLAM KAYNAKLAR2.399.711.350 2.283.380.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 466.085.506 511.782.489 232.506.862 277.708.288Satışların Maliyeti21 -382.420.949 -426.093.564 -192.906.164 -229.731.910TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)83.664.557 85.688.925 39.600.698 47.976.378BRÜT KAR (ZARAR)83.664.557 85.688.925 39.600.698 47.976.378Genel Yönetim Giderleri-34.686.686 -41.640.989 -17.616.846 -18.810.925Pazarlama Giderleri-5.886.070 -6.114.933 -2.987.512 -3.207.460Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.429.091 -2.230.195 -1.112.294 -1.071.763Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 20.360.411 6.723.930 15.115.681 1.272.743Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -10.904.486 -10.388.142 -6.713.581 -2.559.409Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 17.346.649 -15.002.833 22.326.180 1.221.744ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)67.465.284 17.035.763 48.612.326 24.821.308Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 2.055.188 9.762.518 515.028 7.606.198Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -140.553 -2.305.539 -130.246 -1.855.627FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)69.379.919 24.492.742 48.997.108 30.571.879Finansman Gelirleri25 22.638.250 36.536.180 10.466.328 32.095.939Finansman Giderleri25 -55.731.597 -49.872.202 -26.575.239 -37.793.423SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.286.572 11.156.720 32.888.197 24.874.395Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.877.022 -3.680.063 -10.822.154 1.683.042Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -5.072.263 -6.732.902 -2.151.467 -3.775.346Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -804.759 3.052.839 -8.670.687 5.458.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.409.550 7.476.657 22.066.043 26.557.437DÖNEM KARI (ZARARI)30.409.550 7.476.657 22.066.043 26.557.437Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1.597.146 0 1.290.880Ana Ortaklık Payları27 30.409.550 5.879.511 22.066.043 25.266.557Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,04000000 0,01000000 0,02900000 0,03500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI131.348.652 90.223.457Dönem Karı (Zararı)30.409.550 7.476.657Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.409.550 7.476.657Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler90.350.506 81.900.042Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 29.098.731 27.134.845Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.395.199 3.910.880Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 518.496 4.050.928Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 876.703 -140.048Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.542.971 3.592.163Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17,18 3.231.191 1.805.298Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 1.786.865Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 311.780 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.925.048 9.191.351Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -1.505.030 -4.485.376Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 13.351.925 13.745.797Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 78.153 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 0 -69.070Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler56.267.789 22.359.423Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -17.346.649 15.002.920Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 5.877.022 3.680.063Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -409.605 -2.971.603Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-409.605 -3.227.149Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 0 255.546İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.601.915 19.524.391Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.526.852 -15.574.376Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.042.155 37.229.551Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.967.778 -6.373.651Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.276.537 -10.891.125Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.342.177 12.874.150Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.813.616 2.759.933Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.606.893 4.543.674Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.765.117 -113.196İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.196.876 -4.930.569Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.157.029 -5.847.008Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.039.847 916.439Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları139.361.971 108.901.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17,18 -2.521.850 -3.429.240Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.326.969 1.019.853Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 -164.500 -16.268.246YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.452.012 -95.351.971Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.046.819Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.422.989 8.942.470Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -19.880.031 -50.490.878Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.073.454Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.500.000 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar25 0 -58.315.574İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -58.315.574Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz1.505.030 4.485.376FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.968.396 8.023.006Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri82.373.627 553.418.873Kredilerden Nakit Girişleri5 82.373.627 553.418.873Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-98.528.660 -506.735.521Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -98.528.660 -506.735.521Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.676.924 -3.311.048Ödenen Temettüler20 -6.000.000 -25.000.000Ödenen Faiz-9.136.439 -10.349.298YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.928.244 2.894.492NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.928.244 2.894.492DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 179.026.662 153.828.929DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 256.954.906 156.723.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler388.500.000 5.233.414 -365.903.964 -27.829.450 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-552.323 -2.007.464 -2.390.565 947.823 5.879.511 1.876.982 1.505.879 3.382.861Dönem Karı (Zararı)5.879.511 5.879.511 1.597.146 7.476.657Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-552.323 -2.007.464 -2.390.565 947.823 -4.002.529 -91.267 -4.093.796Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları20 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-53.798 -1.595.371 -1.649.169 602.350 -1.046.819Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.770.078 -13.967.069 -26.740.692 47.455.147 -208.727.832 530.578.520 5.879.511 1.439.345.149 31.213.311 1.470.558.460Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler842.745 64.486.078 -65.328.823 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-964.310 -6.028.534 30.409.550 23.416.706 23.416.706Dönem Karı (Zararı)30.409.550 30.409.550 30.409.550Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-964.310 -6.028.534 -6.992.844 -6.992.844Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları20 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -16.659.386 -33.908.843 48.297.892 -208.727.832 530.287.954 30.409.550 1.454.766.354 1.454.766.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867628BIST