***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)47.289.417 42.931.067 16.879.867 35.454.410DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.227.352 -2.257.013 -1.931.978 -193.114Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.784.956 -2.483.099 -1.118.752 -229.254Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-2.249.234 -338.168 -1.296.220 -12.139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -2.249.234 -338.168 -1.296.220 -12.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler806.838 564.254 482.994 48.279Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 356.991 496.620 223.750 45.851Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi11 449.847 67.634 259.244 2.428Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-15.626.172 -48.934 -9.928.702 1.980.963Yabancı Para Çevrim Farkları-19.271.481 -96.687 -11.421.993 1.813.240Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-19.271.481 -96.687 -11.421.993 1.813.240Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar3.645.309 47.753 1.493.291 167.723Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)3.645.309 47.753 1.493.291 167.723DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.853.524 -2.305.947 -11.860.680 1.787.849TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.435.893 40.625.120 5.019.187 37.242.259Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 2.439.223 0 933.344Ana Ortaklık Payları28.435.893 38.185.897 5.019.187 36.308.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 240.849.006 179.026.662Finansal Yatırımlar15.917.096Ticari Alacaklar6 277.812.882 246.665.241İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 10.430.601 5.779.078İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar267.382.281 240.886.163Diğer Alacaklar11.957.559 20.652.153İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 15.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.957.559 20.636.283Stoklar8 140.937.865 136.690.124Peşin Ödenmiş Giderler9 6.689.344 4.964.152Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 1.576.209 684.596Diğer Dönen Varlıklar19 14.936.600 12.546.742ARA TOPLAM710.676.561 601.229.670Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15.624.125 15.624.125TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR726.300.686 616.853.795DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar539.893 449.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar539.893 449.980Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 456.532.854 434.022.908Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 290.390.143 288.800.733Maddi Duran Varlıklar14 843.513.582 832.465.998Kullanım Hakkı Varlıkları13 50.606.611 48.481.824Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.771.298 2.134.303Peşin Ödenmiş Giderler9 40.858.070 41.022.877Ertelenmiş Vergi Varlığı27 18.941.222 17.454.525Diğer Duran Varlıklar2.350.383 1.693.492TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.705.504.056 1.666.526.640TOPLAM VARLIKLAR2.431.804.742 2.283.380.435KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 148.956.857 67.689.569Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 227.225.569 165.562.876Ticari Borçlar6 243.912.465 206.009.724İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 233.515 1.631.067İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar243.678.950 204.378.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 9.475.798 6.464.997Diğer Borçlar1.965.813 2.451.423İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.965.813 2.451.423Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 881.263 3.077.209Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.078.596 1.539.610Kısa Vadeli Karşılıklar17 8.088.319 6.915.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.940.357 1.604.864Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.147.962 5.310.222Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 10.308.445 7.524.037ARA TOPLAM654.893.125 467.234.531TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER654.893.125 467.234.531UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 232.179.644 291.856.027Uzun Vadeli Karşılıklar17 14.685.978 13.714.571Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.685.978 13.714.571Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 70.260.454 73.225.658TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER317.126.076 378.796.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER972.019.201 846.030.787ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.459.785.541 1.437.349.648Ödenmiş Sermaye20 758.500.000 758.500.000Sermaye Düzeltme Farkları20 1.467.266 1.467.266Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 23.130.220 23.130.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)303.469.190 306.274.457Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)303.469.190 306.274.457Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)321.969.533 321.969.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.500.343 -15.695.076Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-43.928.566 -27.880.309Yabancı Para Çevrim Farkları-43.928.566 -27.880.309Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.297.892 47.455.147Diğer Yedekler20 -208.727.832 -208.727.832Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları530.287.954 471.801.876Net Dönem Karı veya Zararı47.289.417 65.328.823Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.459.785.541 1.437.349.648TOPLAM KAYNAKLAR2.431.804.742 2.283.380.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 750.980.060 773.895.678 284.894.554 262.113.189Satışların Maliyeti21 -607.973.885 -655.005.329 -225.552.936 -228.911.765TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)143.006.175 118.890.349 59.341.618 33.201.424BRÜT KAR (ZARAR)143.006.175 118.890.349 59.341.618 33.201.424Genel Yönetim Giderleri-52.465.057 -58.881.440 -17.778.371 -17.240.451Pazarlama Giderleri-9.003.837 -8.063.807 -3.117.767 -1.948.874Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.788.113 -3.779.801 -1.359.022 -1.549.606Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 27.547.211 8.423.761 7.186.800 1.699.831Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -16.576.660 -13.752.667 -5.672.174 -3.364.525Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 20.664.024 12.612.680 3.317.375 27.615.513ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)109.383.743 55.449.075 41.918.459 38.413.312Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 3.451.632 13.454.971 1.396.444 3.692.453Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -156.018 -2.305.895 -15.465 -356FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)112.679.357 66.598.151 43.299.438 42.105.409Finansman Gelirleri25 55.156.588 18.511.453 32.518.338 -18.024.727Finansman Giderleri25 -114.924.705 -35.124.733 -59.193.108 14.747.469SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.911.240 49.984.871 16.624.668 38.828.151Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.621.823 -7.053.804 255.199 -3.373.741Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -7.409.609 -7.695.821 -2.337.346 -962.919Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 1.787.786 642.017 2.592.545 -2.410.822SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)47.289.417 42.931.067 16.879.867 35.454.410DÖNEM KARI (ZARARI)47.289.417 42.931.067 16.879.867 35.454.410Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 2.534.830 0 937.684Ana Ortaklık Payları27 47.289.417 40.396.237 16.879.867 34.516.726Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,06200000 0,05700000 0,02200000 0,04700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI205.273.031 113.052.916Dönem Karı (Zararı)47.289.417 42.931.067Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)47.289.417 42.931.067Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler178.680.846 52.579.490Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 45.959.714 37.144.747Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.028.663 6.867.930Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 733.830 7.104.994Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.294.833 -237.064Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17,18 4.634.324 3.209.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.632.084 1.955.117Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 1.254.694Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 2.240 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.359.806 10.451.044Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -2.437.824 -8.177.527Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 20.771.598 18.759.266Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 26.032 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 0 -130.695Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler123.439.083 3.436.383Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -20.664.024 -12.612.680Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 5.621.823 7.053.804Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -698.543 -2.971.549Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-413.543 -3.227.095Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-285.000 255.546İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.982.726 40.588.555Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-15.917.096 100.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.907.503 10.489.131Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.604.681 48.930.843Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.542.574 30.526.970Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.560.385 -3.438.797Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.902.741 -39.997.134Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.010.801 1.315.882Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-485.610 965.324Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.195.946 93.424İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-891.835 -8.397.088Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.046.749 -9.135.833Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.154.914 738.745Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları216.987.537 136.099.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17,18 -3.480.646 -3.889.621Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.069.360 -2.229.248Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 -164.500 -16.927.327YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.976.386 -122.720.136Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.320.578Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.712.185 10.052.797Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -35.821.985 -70.415.565Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.300.000 1.073.454Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.604.410 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -70.287.771İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -70.287.771Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz24 2.437.824 8.177.527FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-111.474.301 77.605.388Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri218.107.213 817.993.942Kredilerden Nakit Girişleri5 218.107.213 817.993.942Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-296.431.730 -687.382.491Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -296.431.730 -687.382.491Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -13.325.254 -15.020.566Ödenen Temettüler20 -6.000.000 -25.000.000Ödenen Faiz5 -13.824.530 -12.985.497YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.822.344 67.938.168NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.822.344 67.938.168DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 179.026.662 153.828.929DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 240.849.006 221.767.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418Transferler388.500.000 5.233.414 -390.903.964 -27.829.450Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-552.324 -2.171.123 -452.487 965.594 40.396.237 38.185.897 2.439.223 40.625.120Dönem Karı (Zararı)40.396.237 40.396.237 2.534.830 42.931.067Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-552.324 -2.171.123 -452.487 965.594 -2.210.340 -95.607 -2.305.947Kar Payları20 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-53.798 -1.869.130 -1.922.928 602.350 -1.320.578Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.770.077 -14.130.728 -24.802.614 47.455.147 -208.727.832 530.322.532 40.396.237 1.475.380.305 32.146.655 1.507.526.960Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648Transferler842.745 64.486.078 -65.328.823Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.805.267 -16.048.257 47.289.417 28.435.893 28.435.893Dönem Karı (Zararı)47.289.417 47.289.417 47.289.417Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.805.267 -16.048.257 -18.853.524 -18.853.524Kar Payları20 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -18.500.343 -43.928.566 48.297.892 -208.727.832 530.287.954 47.289.417 1.459.785.541 1.459.785.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885051BIST