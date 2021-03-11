***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)126.615.572 63.248.069DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar212.957.829 -3.701.248Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 225.406.710 262.441Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -1.677.996 -4.002.594Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar36.609.515 -873.285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -2.217.025 -873.285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 38.826.540 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-47.380.400 912.190Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi29 -43.414.846 -62.986Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi29 335.599 800.519Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi12 -4.301.153 174.657Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-15.271.789 -3.487.420Yabancı Para Çevrim Farkları-18.830.223 -3.467.735Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-18.830.223 -3.467.735Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar3.334.678 -19.685Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12 -1.118.780 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)12 4.453.458 -19.685Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler223.756 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi12 223.756 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)197.686.040 -7.188.668TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)324.301.612 56.059.401Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -2.203.223Ana Ortaklık Payları324.301.612 58.262.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 288.471.094 179.026.662Finansal Yatırımlar5 15.116.615 0Ticari Alacaklar7 291.243.042 246.665.241İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 8.516.384 5.779.078İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar282.726.658 240.886.163Diğer Alacaklar8 14.203.624 20.652.153İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 0 15.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.203.624 20.636.283Stoklar9 146.766.056 136.690.124Peşin Ödenmiş Giderler10 6.453.539 4.964.152Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11,29 213.296 684.596Diğer Dönen Varlıklar21 17.287.261 12.546.742ARA TOPLAM779.754.527 601.229.670Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 14.955.848 15.624.125TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR794.710.375 616.853.795DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 781.613 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar781.613 0Diğer Alacaklar8 531.002 449.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar531.002 449.980Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 533.676.716 434.022.908Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 356.877.293 288.800.733Maddi Duran Varlıklar15 1.009.499.442 832.465.998Kullanım Hakkı Varlıkları14 50.904.345 48.481.824Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 2.087.326 2.134.303Peşin Ödenmiş Giderler10 40.846.673 41.022.877Ertelenmiş Vergi Varlığı29 14.102.041 17.454.525Diğer Duran Varlıklar2.562.278 1.693.492TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.011.868.729 1.666.526.640TOPLAM VARLIKLAR2.806.579.104 2.283.380.435KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 113.824.875 67.689.569Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 217.672.601 165.562.876Ticari Borçlar7 262.820.793 206.009.724İlişkili Taraflara Ticari Borçlar31 126.132 1.631.067İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar262.694.661 204.378.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 4.312.477 6.464.997Diğer Borçlar8 9.133.485 2.451.423İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31 7.374.816 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.758.669 2.451.423Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 5.691.526 3.077.209Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 1.578.492 1.539.610Kısa Vadeli Karşılıklar18 4.769.813 6.915.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.660.342 1.604.864Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.109.471 5.310.222Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 3.525.790 7.524.037ARA TOPLAM623.329.852 467.234.531TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER623.329.852 467.234.531UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 314.049.787 291.856.027Uzun Vadeli Karşılıklar20 15.596.825 13.714.571Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.596.825 13.714.571Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 97.533.226 73.225.658TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER427.179.838 378.796.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.050.509.690 846.030.787ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.756.069.414 1.437.349.648Ödenmiş Sermaye22 758.500.000 758.500.000Sermaye Düzeltme Farkları22 1.467.266 1.467.266Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.130.220 23.130.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 519.232.286 306.274.457Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)519.232.286 306.274.457Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-18.811.093 -15.695.076Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)538.043.379 321.969.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-43.152.098 -27.880.309Yabancı Para Çevrim Farkları-42.257.074 -27.880.309Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-895.024Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.297.892 47.455.147Diğer Yedekler22 -208.727.832 -208.727.832Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları530.706.108 471.801.876Net Dönem Karı veya Zararı126.615.572 65.328.823TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.756.069.414 1.437.349.648TOPLAM KAYNAKLAR2.806.579.104 2.283.380.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 1.051.326.440 1.013.089.850Satışların Maliyeti23 -846.905.525 -848.864.762TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)204.420.915 164.225.088BRÜT KAR (ZARAR)204.420.915 164.225.088Genel Yönetim Giderleri24 -71.252.688 -76.739.759Pazarlama Giderleri24 -13.042.733 -13.417.721Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -5.038.553 -5.347.460Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 30.328.620 12.312.519Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -24.149.131 -24.268.728Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 63.787.012 2.716.150ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)185.053.442 59.480.089Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 21.524.789 44.821.708Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -11.236.965 -3.406.345FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)195.341.266 100.895.452Finansman Gelirleri28 55.239.379 25.671.498Finansman Giderleri28 -128.021.190 -62.972.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)122.559.455 63.594.463Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.056.117 -346.394Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -8.500.517 -9.348.735Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 12.556.634 9.002.341SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)126.615.572 63.248.069DÖNEM KARI (ZARARI)126.615.572 63.248.069Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -2.080.754Ana Ortaklık Payları126.615.572 65.328.823Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0,16700000 0,08600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI224.414.890 205.832.905Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler137.984.079 88.825.744Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 60.597.166 50.777.774Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.432.013 11.022.324Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.163.864 11.763.312Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.217.042 -740.988Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 10.382.830 0Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 668.277 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.061.442 9.261.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18,20 6.061.442 4.508.950Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 0 4.752.160Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.481.363 15.796.955Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -3.458.638 -13.913.727Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 29.090.212 29.852.685Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26 -150.211 -142.003Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler118.135.517 31.838.973Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-16.830.530 -25.211.177Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13,27 -16.830.530 -25.211.177Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -63.787.012 -2.716.150Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -4.056.117 346.394Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler27 -807.325 -2.290.459Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-522.325 -2.546.005Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -285.000 255.546Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -242.438 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.821.463 78.754.529Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-15.116.615 100.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.523.278 21.530.757Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.367.507 57.057.144Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.814.555 12.693.231Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.674.817 1.632.511Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.910.352 -8.563.150Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.152.520 1.365.355Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.682.062 246.217Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.614.317 622.094İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.113.916 -7.929.630Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.486.174 -10.514.842Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.627.742 2.585.212Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları239.778.188 230.828.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18,20 -4.172.212 -5.246.621Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 -7.990.335 -3.480.570Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 -3.200.751 -16.268.246YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.546.717 -174.960.372Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri587.779 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -84.581.950İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları12 0 -13.897.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.746.022 6.936.375Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -47.128.126 -95.912.130Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.300.000 1.073.454Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.511.030 -2.492.648Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz3.458.638 13.913.727FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-72.423.741 -5.674.800Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri407.288.982 739.964.862Kredilerden Nakit Girişleri6 407.288.982 739.964.862Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-449.733.355 -694.962.773Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -449.733.355 -694.962.773Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -6.430.179 -5.611.799Ödenen Temettüler22 -6.000.000 -25.000.000Ödenen Faiz-17.549.189 -20.065.090YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)109.444.432 25.197.733NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)109.444.432 25.197.733DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 179.026.662 153.828.929DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 288.471.094 179.026.662Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 919.779.811 27.829.450 1.461.767.115 29.105.082 1.490.872.197Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler388.500.000 5.233.414 -365.903.964 -27.829.450 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-352.868 -3.735.471 -3.530.182 552.323 65.328.823 58.262.625 -2.203.224 56.059.401Dönem Karı (Zararı)65.328.823 65.328.823 -2.080.754 63.248.069Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-352.868 -3.735.471 -3.530.182 552.323 -7.066.198 -122.470 -7.188.668Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları22 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-53.798 -57.626.294 -57.680.092 -26.901.858 -84.581.950Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler842.745 64.486.078 -65.328.823 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)216.073.846 -3.116.017 -14.376.765 -895.024 126.615.572 324.301.612 324.301.612Dönem Karı (Zararı)126.615.572 126.615.572 126.615.572Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)216.073.846 -3.116.017 -14.376.765 -895.024 197.686.040 197.686.040Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları22 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması418.154 418.154 418.154Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917167BIST