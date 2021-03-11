***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
11.03.2021 07:32
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
126.615.572 63.248.069
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
212.957.829 -3.701.248
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 225.406.710 262.441
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -1.677.996 -4.002.594
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
36.609.515 -873.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.217.025 -873.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 38.826.540 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47.380.400 912.190
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 -43.414.846 -62.986
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 335.599 800.519
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
12 -4.301.153 174.657
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-15.271.789 -3.487.420
Yabancı Para Çevrim Farkları
-18.830.223 -3.467.735
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-18.830.223 -3.467.735
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.334.678 -19.685
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 -1.118.780 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
12 4.453.458 -19.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
223.756 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
12 223.756 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.686.040 -7.188.668
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
324.301.612 56.059.401
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -2.203.223
Ana Ortaklık Payları
324.301.612 58.262.624
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 288.471.094 179.026.662
Finansal Yatırımlar
5 15.116.615 0
Ticari Alacaklar
7 291.243.042 246.665.241
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 8.516.384 5.779.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
282.726.658 240.886.163
Diğer Alacaklar
8 14.203.624 20.652.153
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 0 15.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.203.624 20.636.283
Stoklar
9 146.766.056 136.690.124
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.453.539 4.964.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,29 213.296 684.596
Diğer Dönen Varlıklar
21 17.287.261 12.546.742
ARA TOPLAM
779.754.527 601.229.670
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 14.955.848 15.624.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
794.710.375 616.853.795
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7 781.613 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
781.613 0
Diğer Alacaklar
8 531.002 449.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
531.002 449.980
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 533.676.716 434.022.908
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 356.877.293 288.800.733
Maddi Duran Varlıklar
15 1.009.499.442 832.465.998
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 50.904.345 48.481.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.087.326 2.134.303
Peşin Ödenmiş Giderler
10 40.846.673 41.022.877
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 14.102.041 17.454.525
Diğer Duran Varlıklar
2.562.278 1.693.492
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.011.868.729 1.666.526.640
TOPLAM VARLIKLAR
2.806.579.104 2.283.380.435
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 113.824.875 67.689.569
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 217.672.601 165.562.876
Ticari Borçlar
7 262.820.793 206.009.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 126.132 1.631.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
262.694.661 204.378.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 4.312.477 6.464.997
Diğer Borçlar
8 9.133.485 2.451.423
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 7.374.816 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.758.669 2.451.423
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.691.526 3.077.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.578.492 1.539.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.769.813 6.915.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.660.342 1.604.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.109.471 5.310.222
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 3.525.790 7.524.037
ARA TOPLAM
623.329.852 467.234.531
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
623.329.852 467.234.531
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 314.049.787 291.856.027
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 15.596.825 13.714.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.596.825 13.714.571
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 97.533.226 73.225.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
427.179.838 378.796.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.050.509.690 846.030.787
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.756.069.414 1.437.349.648
Ödenmiş Sermaye
22 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 519.232.286 306.274.457
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
519.232.286 306.274.457
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-18.811.093 -15.695.076
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
538.043.379 321.969.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.152.098 -27.880.309
Yabancı Para Çevrim Farkları
-42.257.074 -27.880.309
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-895.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.297.892 47.455.147
Diğer Yedekler
22 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
530.706.108 471.801.876
Net Dönem Karı veya Zararı
126.615.572 65.328.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.756.069.414 1.437.349.648
TOPLAM KAYNAKLAR
2.806.579.104 2.283.380.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 1.051.326.440 1.013.089.850
Satışların Maliyeti
23 -846.905.525 -848.864.762
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
204.420.915 164.225.088
BRÜT KAR (ZARAR)
204.420.915 164.225.088
Genel Yönetim Giderleri
24 -71.252.688 -76.739.759
Pazarlama Giderleri
24 -13.042.733 -13.417.721
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -5.038.553 -5.347.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 30.328.620 12.312.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -24.149.131 -24.268.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 63.787.012 2.716.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
185.053.442 59.480.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 21.524.789 44.821.708
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -11.236.965 -3.406.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
195.341.266 100.895.452
Finansman Gelirleri
28 55.239.379 25.671.498
Finansman Giderleri
28 -128.021.190 -62.972.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.559.455 63.594.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.056.117 -346.394
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -8.500.517 -9.348.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 12.556.634 9.002.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
126.615.572 63.248.069
DÖNEM KARI (ZARARI)
126.615.572 63.248.069
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -2.080.754
Ana Ortaklık Payları
126.615.572 65.328.823
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0,16700000 0,08600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.414.890 205.832.905
Dönem Karı (Zararı)
9
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
137.984.079 88.825.744
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 60.597.166 50.777.774
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.432.013 11.022.324
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.163.864 11.763.312
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.217.042 -740.988
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 10.382.830 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 668.277 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.061.442 9.261.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18,20 6.061.442 4.508.950
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 4.752.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.481.363 15.796.955
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -3.458.638 -13.913.727
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 29.090.212 29.852.685
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26 -150.211 -142.003
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
118.135.517 31.838.973
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.830.530 -25.211.177
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13,27 -16.830.530 -25.211.177
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -63.787.012 -2.716.150
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -4.056.117 346.394
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -807.325 -2.290.459
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-522.325 -2.546.005
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -285.000 255.546
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -242.438 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.821.463 78.754.529
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-15.116.615 100.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.523.278 21.530.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.367.507 57.057.144
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.814.555 12.693.231
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.674.817 1.632.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.910.352 -8.563.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.152.520 1.365.355
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.682.062 246.217
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.614.317 622.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.113.916 -7.929.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.486.174 -10.514.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.627.742 2.585.212
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
239.778.188 230.828.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18,20 -4.172.212 -5.246.621
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -7.990.335 -3.480.570
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -3.200.751 -16.268.246
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.546.717 -174.960.372
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
587.779 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -84.581.950
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 0 -13.897.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.746.022 6.936.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -47.128.126 -95.912.130
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.300.000 1.073.454
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.511.030 -2.492.648
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
3.458.638 13.913.727
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.423.741 -5.674.800
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
407.288.982 739.964.862
Kredilerden Nakit Girişleri
6 407.288.982 739.964.862
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-449.733.355 -694.962.773
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -449.733.355 -694.962.773
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -6.430.179 -5.611.799
Ödenen Temettüler
22 -6.000.000 -25.000.000
Ödenen Faiz
-17.549.189 -20.065.090
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.444.432 25.197.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.444.432 25.197.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 179.026.662 153.828.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 288.471.094 179.026.662
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 919.779.811 27.829.450 1.461.767.115 29.105.082 1.490.872.197
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
388.500.000 5.233.414 -365.903.964 -27.829.450 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-352.868 -3.735.471 -3.530.182 552.323 65.328.823 58.262.625 -2.203.224 56.059.401
Dönem Karı (Zararı)
65.328.823 65.328.823 -2.080.754 63.248.069
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-352.868 -3.735.471 -3.530.182 552.323 -7.066.198 -122.470 -7.188.668
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
22 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-53.798 -57.626.294 -57.680.092 -26.901.858 -84.581.950
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
842.745 64.486.078 -65.328.823 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
216.073.846 -3.116.017 -14.376.765 -895.024 126.615.572 324.301.612 324.301.612
Dönem Karı (Zararı)
126.615.572 126.615.572 126.615.572
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
216.073.846 -3.116.017 -14.376.765 -895.024 197.686.040 197.686.040
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
22 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
418.154 418.154 418.154
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917167
BIST