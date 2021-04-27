***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)38.778.712 8.343.507DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.921.964 -586.714Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -2.379.783 -623.995Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.272.673 -109.398Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -1.272.673 -109.398Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler730.492 146.679Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 475.957 124.799Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi12 254.535 21.880Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.081.361 -2.772.596Yabancı Para Çevrim Farkları-2.634.735 -4.030.683Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-2.634.735 -4.030.683Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar9.832.446 1.258.087Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12 5.581.750Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)12 4.250.696 1.258.087Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.116.350 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi-1.116.350DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.159.397 -3.359.310TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.938.109 4.984.197Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41.938.109 4.984.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 303.823.788 288.471.094Finansal Yatırımlar5 8.589.656 15.116.615Ticari Alacaklar7 347.322.990 291.243.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 5.726.480 8.516.384İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar341.596.510 282.726.658Diğer Alacaklar8 5.295.614 14.203.624İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.295.614 14.203.624Türev Araçlar244.954Stoklar9 158.086.448 146.766.056Peşin Ödenmiş Giderler10 11.867.331 6.453.539Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 440.565 213.296Diğer Dönen Varlıklar20 22.327.712 17.287.261ARA TOPLAM857.999.058 779.754.527Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 7.092.470 14.955.848TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR865.091.528 794.710.375DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar487.613 781.613İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar487.613 781.613Diğer Alacaklar8 642.828 531.002İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar642.828 531.002Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 546.607.225 533.676.716Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 356.717.293 356.877.293Maddi Duran Varlıklar15 1.011.056.418 1.009.499.442Kullanım Hakkı Varlıkları14 49.979.825 50.904.345Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 2.030.470 2.087.326Peşin Ödenmiş Giderler10 40.846.878 40.846.673Ertelenmiş Vergi Varlığı13 13.626.410 14.102.041Diğer Duran Varlıklar2.680.584 2.562.278TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.024.675.544 2.011.868.729TOPLAM VARLIKLAR2.889.767.072 2.806.579.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 43.666.884 113.824.875Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 206.461.138 217.672.601Ticari Borçlar7 339.413.692 262.820.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 69.998 126.132İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar339.343.694 262.694.661Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 9.734.557 4.312.477Diğer Borçlar8 1.177.885 9.133.485İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 7.374.816İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.177.885 1.758.669Türev Araçlar207.282Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.098.851 5.691.526Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.318.033 1.578.492Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.735.609 4.769.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar760.137 2.660.342Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.975.472 2.109.471Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 19.661.537 3.525.790ARA TOPLAM627.475.468 623.329.852TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER627.475.468 623.329.852UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 348.985.580 314.049.787Uzun Vadeli Karşılıklar19 17.982.951 15.596.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.982.951 15.596.825Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 97.315.550 97.533.226TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER464.284.081 427.179.838TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.091.759.549 1.050.509.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.798.007.523 1.756.069.414Ödenmiş Sermaye21 758.500.000 758.500.000Sermaye Düzeltme Farkları21 1.467.266 1.467.266Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.130.220 23.130.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 516.310.322 519.232.286Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)516.310.322 519.232.286Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-21.733.057 -18.811.093Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)538.043.379 538.043.379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-37.070.737 -43.152.098Yabancı Para Çevrim Farkları-40.641.113 -42.257.074Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)3.570.376 -895.024Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.297.892 48.297.892Diğer Yedekler21 -208.727.832 -208.727.832Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları657.321.680 530.706.108Net Dönem Karı veya Zararı38.778.712 126.615.572TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.798.007.523 1.756.069.414TOPLAM KAYNAKLAR2.889.767.072 2.806.579.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 355.178.134 233.578.644Satışların Maliyeti22 -284.450.380 -189.514.785TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.727.754 44.063.859BRÜT KAR (ZARAR)70.727.754 44.063.859Genel Yönetim Giderleri-21.402.625 -17.069.840Pazarlama Giderleri-3.252.940 -2.898.558Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.692.246 -1.316.797Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 9.393.397 5.244.730Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -8.998.664 -4.190.905Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 5.232.551 -4.979.531ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.007.227 18.852.958Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 2.443.398 1.540.160Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -23.598 -10.307FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)52.427.027 20.382.811Finansman Gelirleri26 20.704.098 12.171.922Finansman Giderleri26 -32.130.065 -29.156.358SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.001.060 3.398.375Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.222.348 4.945.132Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.318.033 -2.920.796Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -904.315 7.865.928SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.778.712 8.343.507DÖNEM KARI (ZARARI)38.778.712 8.343.507Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları38.778.712 8.343.507Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,05100000 0,01100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.570.062 60.948.324Dönem Karı (Zararı)38.778.712 8.343.507Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38.778.712 8.343.507Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.629.402 47.538.056Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 18.318.696 11.932.040Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-250.368 -1.060.183Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -514.336 -1.460.406Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 263.968 400.223Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.650.034 -272.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 2.650.034 -272.511Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.607.673 5.242.932Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -2.425.688 -1.044.048Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 8.314.221 6.314.924Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 -280.860 -27.944Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-12.692.318 32.147.183Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -5.232.551 4.979.532Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 2.222.348 -4.945.132Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 5.888 -485.805Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-17.710 -485.805Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 23.598 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler25.245.604 8.471.446Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6.526.959 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.271.612 2.923.404Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.796.184 -6.211.350Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-37.672Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.807.767 -27.220.221Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.260.542 -2.101.032Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.873.759 40.640.788Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.422.080 348.268Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.955.600 -1.964.046Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.592.675 -926.486İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.552.490 2.982.121Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.183.257 -1.162.815Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15.735.747 4.144.936Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları74.653.718 64.353.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -4.143.896 -1.043.764Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.805.761 -2.360.921Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 -133.999 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.281.104 -7.384.406Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri492.794 796.623Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -9.637.158 -9.225.077Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri136.402 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.863.378 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz2.425.688 1.044.048FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.498.472 -3.743.056Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri67.517.219 44.123.411Kredilerden Nakit Girişleri67.517.219 44.123.411Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-114.916.791 -44.633.316Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-114.916.791 -44.633.316Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.608.949 0Ödenen Faiz-5.489.951 -3.233.151YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.352.694 49.820.862NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.352.694 49.820.862DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 288.471.094 179.026.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 303.823.788 228.847.524Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler65.328.823 -65.328.823 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-433.410 -2.925.900 8.343.507 4.984.197 4.984.197Dönem Karı (Zararı)8.343.507 8.343.507 8.343.507Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-433.410 -2.925.900 -3.359.310 -3.359.310Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -16.128.486 -30.806.209 47.455.147 -208.727.832 537.130.699 8.343.507 1.442.333.845 1.442.333.845Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler126.615.572 -126.615.572 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.921.964 1.615.961 4.465.400 38.778.712 41.938.109 41.938.109Dönem Karı (Zararı)38.778.712 38.778.712 38.778.712Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.921.964 1.615.961 4.465.400 3.159.397 3.159.397Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -21.733.057 -40.641.113 3.570.376 48.297.892 -208.727.832 657.321.680 38.778.712 1.798.007.523 1.798.007.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931387BIST