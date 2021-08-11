***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)79.619.897 30.409.550 40.841.185 22.066.043DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.351.793 -1.295.374 -429.829 -708.660Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -2.933.438 -666.204 -553.655 -42.209Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.256.304 -953.014 16.369 -843.616Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -1.256.304 -953.014 16.369 -843.616Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler837.949 323.844 107.457 177.165Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 586.688 133.241 110.731 8.442Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi12 251.261 190.603 -3.274 168.723Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.084.567 -5.697.470 1.003.206 -2.924.874Yabancı Para Çevrim Farkları-3.773.234 -7.849.488 -1.138.501 -3.818.805Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-3.773.234 -7.849.488 -1.138.501 -3.818.805Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar12.227.091 2.152.018 2.394.647 893.931Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12 6.846.450 1.129.947Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)12 5.380.641 2.152.018 1.264.700 893.931Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.369.290 0 -252.940Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi12 -1.369.290 -252.940DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.732.774 -6.992.844 573.377 -3.633.534TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.352.671 23.416.706 41.414.562 18.432.509Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları83.352.671 23.416.706 41.414.562 18.432.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 298.118.521 288.471.094Finansal Yatırımlar5 29.543.378 15.116.615Ticari Alacaklar7 387.876.295 291.243.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 9.419.591 8.516.384İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar378.456.704 282.726.658Diğer Alacaklar8 11.653.248 14.203.624İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.653.248 14.203.624Stoklar9 177.049.046 146.766.056Peşin Ödenmiş Giderler10 11.557.245 6.453.539Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 367.439 213.296Diğer Dönen Varlıklar20 23.942.194 17.287.261ARA TOPLAM940.107.366 779.754.527Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 7.092.470 14.955.848TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR947.199.836 794.710.375DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 781.613İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 781.613Diğer Alacaklar8 617.024 531.002İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar617.024 531.002Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 535.021.002 533.676.716Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 307.877.796 356.877.293Maddi Duran Varlıklar15 1.020.022.720 1.009.499.442Kullanım Hakkı Varlıkları14 48.760.573 50.904.345Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.976.664 2.087.326Peşin Ödenmiş Giderler10 65.831.703 40.846.673Ertelenmiş Vergi Varlığı27 12.587.145 14.102.041Diğer Duran Varlıklar3.201.534 2.562.278TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.995.896.161 2.011.868.729TOPLAM VARLIKLAR2.943.095.997 2.806.579.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 22.380.358 113.824.875Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 221.925.190 217.672.601Ticari Borçlar7 411.343.595 262.820.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 167.701 126.132İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar411.175.894 262.694.661Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 9.041.026 4.312.477Diğer Borçlar8 4.134.584 9.133.485İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 0 7.374.816İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.134.584 1.758.669Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.543.090 5.691.526Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.927.011 1.578.492Kısa Vadeli Karşılıklar18 6.143.636 4.769.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.168.164 2.660.342Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.975.472 2.109.471Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 7.500.587 3.525.790ARA TOPLAM688.939.077 623.329.852TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER688.939.077 623.329.852UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 294.375.799 314.049.787Uzun Vadeli Karşılıklar19 18.828.508 15.596.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.828.508 15.596.825Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 107.699.716 97.533.226TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER420.904.023 427.179.838TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.109.843.100 1.050.509.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.833.252.897 1.756.069.414Ödenmiş Sermaye21 758.500.000 758.500.000Sermaye Düzeltme Farkları21 1.467.266 1.467.266Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.130.220 23.130.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)455.696.210 519.232.286Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)455.696.210 519.232.286Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)477.859.096 538.043.379Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.162.886 -18.811.093Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.067.531 -43.152.098Yabancı Para Çevrim Farkları-40.649.667 -42.257.074Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)4.582.136 -895.024Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)4.582.136 -895.024Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.393.564 48.297.892Diğer Yedekler21 -208.727.832 -208.727.832Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları710.241.103 530.706.108Net Dönem Karı veya Zararı79.619.897 126.615.572TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.833.252.897 1.756.069.414TOPLAM KAYNAKLAR2.943.095.997 2.806.579.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 786.315.097 466.085.506 431.136.963 232.506.862Satışların Maliyeti22 -625.291.905 -382.420.949 -340.841.525 -192.906.164TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)161.023.192 83.664.557 90.295.438 39.600.698BRÜT KAR (ZARAR)161.023.192 83.664.557 90.295.438 39.600.698Genel Yönetim Giderleri-48.436.286 -34.686.686 -27.033.661 -17.616.846Pazarlama Giderleri-6.738.699 -5.886.070 -3.485.759 -2.987.512Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.406.960 -2.429.091 -1.714.714 -1.112.294Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 18.425.636 20.360.411 9.032.239 15.115.681Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -17.694.182 -10.904.486 -8.695.518 -6.713.581Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -8.508.472 17.346.649 -13.741.023 22.326.180ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)94.664.229 67.465.284 44.657.002 48.612.326Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 36.596.229 2.055.188 34.152.831 515.028Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -2.915.723 -140.553 -2.892.125 -130.246FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)128.344.735 69.379.919 75.917.708 48.997.108Finansman Gelirleri26 30.710.124 22.638.250 10.006.026 10.466.328Finansman Giderleri26 -58.677.867 -55.731.597 -26.547.802 -26.575.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)100.376.992 36.286.572 59.375.932 32.888.197Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.757.095 -5.877.022 -18.534.747 -10.822.154Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -4.339.756 -5.072.263 -3.021.723 -2.151.467Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -16.417.339 -804.759 -15.513.024 -8.670.687SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)79.619.897 30.409.550 40.841.185 22.066.043DÖNEM KARI (ZARARI)79.619.897 30.409.550 40.841.185 22.066.043Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları28 79.619.897 30.409.550 40.841.185 22.066.043Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,10500000 0,04000000 0,05400000 0,02900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI142.637.806 131.348.652Dönem Karı (Zararı)79.619.897 30.409.550Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)79.619.897 30.409.550Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler98.842.185 90.350.506Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 38.063.749 29.098.731Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.814.378 1.189.993Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 2.881.811 518.496Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.067.433 671.497Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.984.088 3.542.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18,19 6.984.088 3.231.191Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 311.780Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.653.194 11.925.048Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -4.465.798 -1.505.030Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 17.347.812 13.351.925Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 78.153Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 -228.820Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler42.163.421 56.472.995Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 8.508.472 -17.346.649Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 20.757.095 5.877.022Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -32.102.212 -409.605Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-22.033 -409.605Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -32.080.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-27.766.876 18.601.915Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-14.426.763Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-98.733.451 -8.526.852Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.464.354 4.042.155Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.611.112 -10.967.778Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-30.073.346 -4.276.537Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler148.751.622 32.342.177Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.728.549 1.813.616Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.998.901 1.606.893Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.148.436 4.765.117İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.719.392 -2.196.876Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.294.189 -1.157.029Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.574.797 -1.039.847Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları150.695.206 139.361.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18,19 -4.778.021 -2.521.850Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.145.380 -5.326.969Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 -133.999 -164.500YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI65.314.642 -18.452.012Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri849.146 2.422.989Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -28.943.356 -19.880.031Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.990.179Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -910.503 -2.500.000Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.863.378 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz4.465.798 1.505.030FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-198.305.021 -34.968.396Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri118.117.800 82.373.627Kredilerden Nakit Girişleri6 118.117.800 82.373.627Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-290.101.855 -98.528.660Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -290.101.855 -98.528.660Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.340.514 -3.676.924Ödenen Temettüler21 -10.000.000 -6.000.000Ödenen Faiz-12.980.452 -9.136.439YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.647.427 77.928.244NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.647.427 77.928.244DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 288.471.094 179.026.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 298.118.521 256.954.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler842.745 64.486.078 -65.328.823 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-964.310 -6.028.534 30.409.550 23.416.706 23.416.706Dönem Karı (Zararı)30.409.550 30.409.550 30.409.550Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-964.310 -6.028.534 -6.992.844 -6.992.844Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları21 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -16.659.386 -33.908.843 48.297.892 -208.727.832 530.287.954 30.409.550 1.454.766.354 1.454.766.354Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.095.672 125.519.900 -126.615.572 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.351.793 1.607.407 5.477.160 79.619.897 83.352.671 83.352.671Dönem Karı (Zararı)79.619.897 79.619.897 79.619.897Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.351.793 1.607.407 5.477.160 3.732.774 3.732.774Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları21 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-60.184.283 64.015.095 3.830.812 3.830.812Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 477.859.096 -22.162.886 -40.649.667 4.582.136 49.393.564 -208.727.832 710.241.103 79.619.897 1.833.252.897 1.833.252.897http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957398BIST