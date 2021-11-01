***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
01.11.2021 18:31
0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
230.488 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.450.862 5.691.526
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.872.286 1.578.492
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.255.879 4.769.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.280.407 2.660.342
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.975.472 2.109.471
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 12.512.200 3.525.790
ARA TOPLAM
664.066.636 623.329.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
664.066.636 623.329.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 329.354.339 314.049.787
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 18.856.789 15.596.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.856.789 15.596.825
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 110.487.289 97.533.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
458.698.417 427.179.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.122.765.053 1.050.509.690
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.871.084.141 1.756.069.414
Ödenmiş Sermaye
21 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
452.997.164 519.232.286
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
452.997.164 519.232.286
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
477.859.096 538.043.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.861.932 -18.811.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.762.252 -43.152.098
Yabancı Para Çevrim Farkları
-40.762.252 -42.257.074
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -895.024
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -895.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.393.564 48.297.892
Diğer Yedekler
21 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
710.241.103 530.706.108
Net Dönem Karı veya Zararı
124.844.908 126.615.572
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.871.084.141 1.756.069.414
TOPLAM KAYNAKLAR
2.993.849.194 2.806.579.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 1.301.520.659 750.980.060 515.205.562 284.894.554
Satışların Maliyeti
22 -1.050.371.723 -607.973.885 -425.079.818 -225.552.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
251.148.936 143.006.175 90.125.744 59.341.618
BRÜT KAR (ZARAR)
251.148.936 143.006.175 90.125.744 59.341.618
Genel Yönetim Giderleri
-70.968.852 -52.465.057 -22.532.566 -17.778.371
Pazarlama Giderleri
-11.127.087 -9.003.837 -4.388.388 -3.117.767
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.998.131 -3.788.113 -1.591.171 -1.359.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 21.517.784 27.547.211 3.092.148 7.186.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -17.702.977 -16.576.660 -8.795 -5.672.174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -11.686.635 20.664.024 -3.178.163 3.317.375
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
156.183.038 109.383.743 61.518.809 41.918.459
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 37.945.748 3.451.632 1.349.519 1.396.444
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -3.237.215 -156.018 -321.492 -15.465
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
190.891.571 112.679.357 62.546.836 43.299.438
Finansman Gelirleri
26 34.579.918 55.156.588 3.869.794 32.518.338
Finansman Giderleri
26 -70.503.178 -114.924.705 -11.825.311 -59.193.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
154.968.311 52.911.240 54.591.319 16.624.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.123.403 -5.621.823 -9.366.308 255.199
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -9.628.200 -7.409.609 -5.288.444 -2.337.346
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -20.495.203 1.787.786 -4.077.864 2.592.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
124.844.908 47.289.417 45.225.011 16.879.867
DÖNEM KARI (ZARARI)
124.844.908 47.289.417 45.225.011 16.879.867
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
124.844.908 47.289.417 45.225.011 16.879.867
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,16500000 0,06200000 0,06000000 0,02200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.993.347 205.273.031
Dönem Karı (Zararı)
124.844.908 47.289.417
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
124.844.908 47.289.417
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
152.810.749 178.680.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 57.032.324 45.959.714
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-716.661 2.028.663
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 67.191 733.830
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -783.852 1.294.833
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.173.361 4.634.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.173.361 4.632.084
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 2.240
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.450.605 18.359.806
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -5.807.899 -2.437.824
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 39.478.124 20.771.598
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 0 26.032
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -219.620 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
44.849.220 123.439.083
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 11.686.635 -20.664.024
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 30.123.403 5.621.823
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -31.788.138 -698.543
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
292.041 -413.543
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -32.080.179 -285.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.361.327 -8.982.726
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-13.021.963 -15.917.096
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-208.703.215 -31.907.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.915.825 8.604.681
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.560.461 -5.542.574
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-40.036.902 -1.560.385
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
132.423.963 37.902.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.173.115 3.010.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.267.866 -485.610
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.240.664 -2.195.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.159 -891.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.629.569 -3.046.749
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.586.410 2.154.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
147.294.330 216.987.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18,19 -10.728.676 -3.480.646
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.438.308 -8.069.360
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -133.999 -164.500
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.135.405 -31.976.386
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
535.072 2.712.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -70.159.194 -35.821.985
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.990.179 1.300.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.901.929 -2.604.410
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.863.378 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
5.807.899 2.437.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.688.575 -111.474.301
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
229.529.112 218.107.213
Kredilerden Nakit Girişleri
6 229.529.112 218.107.213
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-385.560.823 -296.431.730
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-385.560.823 -296.431.730
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.960.181 -13.325.254
Ödenen Temettüler
21 -10.000.000 -6.000.000
Ödenen Faiz
-32.696.683 -13.824.530
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.559.823 61.822.344
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.559.823 61.822.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 288.471.094 179.026.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 237.911.271 240.849.006
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
842.745 64.486.078 -65.328.823 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.805.267 -16.048.257 47.289.417 28.435.893 28.435.893
Dönem Karı (Zararı)
47.289.417 47.289.417 47.289.417
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.805.267 -16.048.257 -18.853.524 -18.853.524
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -18.500.343 -43.928.566 48.297.892 -208.727.832 530.287.954 47.289.417 1.459.785.541 1.459.785.541
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.095.672 125.519.900 126.615.572 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.050.839 1.494.822 895.024 124.844.908 121.183.915 121.183.915
Dönem Karı (Zararı)
124.844.908 124.844.908 124.844.908
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.050.839 1.494.822 895.024 -3.660.993 -3.660.993
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-60.184.283 64.015.095 3.830.812 3.830.812
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 477.859.096 -24.861.932 -40.762.252 49.393.564 -208.727.832 710.241.103 124.844.908 1.871.084.141 1.871.084.141
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973610
BIST