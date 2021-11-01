***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar230.488 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.450.862 5.691.526Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.872.286 1.578.492Kısa Vadeli Karşılıklar18 4.255.879 4.769.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.280.407 2.660.342Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.975.472 2.109.471Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 12.512.200 3.525.790ARA TOPLAM664.066.636 623.329.852TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER664.066.636 623.329.852UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 329.354.339 314.049.787Uzun Vadeli Karşılıklar19 18.856.789 15.596.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.856.789 15.596.825Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 110.487.289 97.533.226TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER458.698.417 427.179.838TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.122.765.053 1.050.509.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.871.084.141 1.756.069.414Ödenmiş Sermaye21 758.500.000 758.500.000Sermaye Düzeltme Farkları21 1.467.266 1.467.266Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.130.220 23.130.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)452.997.164 519.232.286Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)452.997.164 519.232.286Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)477.859.096 538.043.379Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.861.932 -18.811.093Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-40.762.252 -43.152.098Yabancı Para Çevrim Farkları-40.762.252 -42.257.074Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -895.024Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -895.024Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.393.564 48.297.892Diğer Yedekler21 -208.727.832 -208.727.832Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları710.241.103 530.706.108Net Dönem Karı veya Zararı124.844.908 126.615.572TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.871.084.141 1.756.069.414TOPLAM KAYNAKLAR2.993.849.194 2.806.579.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.301.520.659 750.980.060 515.205.562 284.894.554Satışların Maliyeti22 -1.050.371.723 -607.973.885 -425.079.818 -225.552.936TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)251.148.936 143.006.175 90.125.744 59.341.618BRÜT KAR (ZARAR)251.148.936 143.006.175 90.125.744 59.341.618Genel Yönetim Giderleri-70.968.852 -52.465.057 -22.532.566 -17.778.371Pazarlama Giderleri-11.127.087 -9.003.837 -4.388.388 -3.117.767Araştırma ve Geliştirme Giderleri-4.998.131 -3.788.113 -1.591.171 -1.359.022Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 21.517.784 27.547.211 3.092.148 7.186.800Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -17.702.977 -16.576.660 -8.795 -5.672.174Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -11.686.635 20.664.024 -3.178.163 3.317.375ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)156.183.038 109.383.743 61.518.809 41.918.459Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 37.945.748 3.451.632 1.349.519 1.396.444Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -3.237.215 -156.018 -321.492 -15.465FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)190.891.571 112.679.357 62.546.836 43.299.438Finansman Gelirleri26 34.579.918 55.156.588 3.869.794 32.518.338Finansman Giderleri26 -70.503.178 -114.924.705 -11.825.311 -59.193.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)154.968.311 52.911.240 54.591.319 16.624.668Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-30.123.403 -5.621.823 -9.366.308 255.199Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -9.628.200 -7.409.609 -5.288.444 -2.337.346Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -20.495.203 1.787.786 -4.077.864 2.592.545SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)124.844.908 47.289.417 45.225.011 16.879.867DÖNEM KARI (ZARARI)124.844.908 47.289.417 45.225.011 16.879.867Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları124.844.908 47.289.417 45.225.011 16.879.867Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,16500000 0,06200000 0,06000000 0,02200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI128.993.347 205.273.031Dönem Karı (Zararı)124.844.908 47.289.417Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)124.844.908 47.289.417Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler152.810.749 178.680.846Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 57.032.324 45.959.714Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-716.661 2.028.663Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 67.191 733.830Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -783.852 1.294.833Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.173.361 4.634.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.173.361 4.632.084Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18,19 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 0 2.240Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33.450.605 18.359.806Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -5.807.899 -2.437.824Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 39.478.124 20.771.598Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 0 26.032Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 -219.620 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler44.849.220 123.439.083Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 11.686.635 -20.664.024Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 30.123.403 5.621.823Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -31.788.138 -698.543Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler292.041 -413.543Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -32.080.179 -285.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-130.361.327 -8.982.726Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-13.021.963 -15.917.096Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-208.703.215 -31.907.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.915.825 8.604.681Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.560.461 -5.542.574Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-40.036.902 -1.560.385Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler132.423.963 37.902.741Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.173.115 3.010.801Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.267.866 -485.610Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.240.664 -2.195.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.159 -891.835Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.629.569 -3.046.749Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8.586.410 2.154.914Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları147.294.330 216.987.537Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18,19 -10.728.676 -3.480.646Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.438.308 -8.069.360Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 -133.999 -164.500YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI24.135.405 -31.976.386Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri535.072 2.712.185Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -70.159.194 -35.821.985Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.990.179 1.300.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.901.929 -2.604.410Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.863.378 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz5.807.899 2.437.824FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-203.688.575 -111.474.301Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri229.529.112 218.107.213Kredilerden Nakit Girişleri6 229.529.112 218.107.213Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-385.560.823 -296.431.730Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-385.560.823 -296.431.730Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -4.960.181 -13.325.254Ödenen Temettüler21 -10.000.000 -6.000.000Ödenen Faiz-32.696.683 -13.824.530YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.559.823 61.822.344NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.559.823 61.822.344DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 288.471.094 179.026.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 237.911.271 240.849.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler842.745 64.486.078 -65.328.823 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.805.267 -16.048.257 47.289.417 28.435.893 28.435.893Dönem Karı (Zararı)47.289.417 47.289.417 47.289.417Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.805.267 -16.048.257 -18.853.524 -18.853.524Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları21 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -18.500.343 -43.928.566 48.297.892 -208.727.832 530.287.954 47.289.417 1.459.785.541 1.459.785.541Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.095.672 125.519.900 126.615.572 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.050.839 1.494.822 895.024 124.844.908 121.183.915 121.183.915Dönem Karı (Zararı)124.844.908 124.844.908 124.844.908Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.050.839 1.494.822 895.024 -3.660.993 -3.660.993Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları21 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-60.184.283 64.015.095 3.830.812 3.830.812Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 477.859.096 -24.861.932 -40.762.252 49.393.564 -208.727.832 710.241.103 124.844.908 1.871.084.141 1.871.084.141http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973610BIST