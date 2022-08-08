***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)317.036.149 79.619.897 185.809.571 40.841.185DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar102.276.712 -3.351.793 107.590.545 -429.829Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -2.223.106 -2.933.438 -319.446 -553.655Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-5.566.791 -1.256.304 -828.161 16.369Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -5.566.791 -1.256.304 -828.161 16.369Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler110.066.609 837.949 108.738.152 107.457Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi27 108.508.631 0 108.508.631 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 444.620 586.688 63.889 110.731Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi12 1.113.358 251.261 165.632 -3.274Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.376.055 7.084.567 9.165.346 1.003.206Yabancı Para Çevrim Farkları4.810.737 -3.773.234 4.940.965 -1.138.501Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)4.810.737 -3.773.234 4.940.965 -1.138.501Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar6.565.318 12.227.091 4.224.381 2.394.647Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12 0 6.846.450 0 1.129.947Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)12 6.565.318 5.380.641 4.224.381 1.264.700Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -1.369.290 0 -252.940Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi12 0 -1.369.290 0 -252.940DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.652.767 3.732.774 116.755.891 573.377TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)430.688.916 83.352.671 302.565.462 41.414.562Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları430.688.916 83.352.671 302.565.462 41.414.562Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 176.495.981 411.558.634Finansal Yatırımlar5 246.102.000 0Ticari Alacaklar7 983.456.679 631.609.052İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 19.272.120 11.083.740İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar964.184.559 620.525.312Diğer Alacaklar8 25.875.801 35.864.309İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.875.801 35.864.309Stoklar9 420.453.987 390.050.880Peşin Ödenmiş Giderler10 23.264.874 11.365.034Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 202.813 323.346Diğer Dönen Varlıklar20 56.129.281 30.495.937ARA TOPLAM1.931.981.416 1.511.267.192Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 7.092.470 7.092.470TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.939.073.886 1.518.359.662DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 788.816 771.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar788.816 771.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 566.460.258 525.588.374Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 424.840.149 432.468.449Maddi Duran Varlıklar15 1.238.811.864 1.117.109.118Kullanım Hakkı Varlıkları14 60.473.183 57.925.886Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 3.400.028 2.832.859Peşin Ödenmiş Giderler10 50.417.714 55.886.680Ertelenmiş Vergi Varlığı27 144.309.961 33.605.146Diğer Duran Varlıklar2.651.328 4.095.889TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.492.153.301 2.230.284.001TOPLAM VARLIKLAR4.431.227.187 3.748.643.663KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 319.697.075 185.074.837Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 306.353.886 305.691.508Ticari Borçlar7 786.076.424 710.237.993İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 576.840 814.737İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar785.499.584 709.423.256Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 22.133.106 6.844.827Diğer Borçlar8 8.385.209 6.503.245İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 170.527 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.214.682 6.503.245Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 14.092.782 6.707.749Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33.012.794 6.289.029Kısa Vadeli Karşılıklar18 11.683.854 13.162.107Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.731.873 10.210.126Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.951.981 2.951.981Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 66.575.618 4.445.845ARA TOPLAM1.568.010.748 1.244.957.140TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.568.010.748 1.244.957.140UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 278.357.092 342.916.692Uzun Vadeli Karşılıklar19 19.881.596 16.471.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19.881.596 16.471.786Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 102.407.814 97.417.024TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER400.646.502 456.805.502TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.968.657.250 1.701.762.642ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.462.569.937 2.046.881.021Ödenmiş Sermaye21 758.500.000 758.500.000Sermaye Düzeltme Farkları21 1.467.266 1.467.266Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.130.220 23.130.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)575.790.699 473.513.987Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)575.790.699 473.513.987Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)607.725.975 499.217.344Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.935.276 -25.703.357Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-29.195.807 -40.571.862Yabancı Para Çevrim Farkları-29.195.807 -40.571.862Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler50.330.542 49.393.564Diğer Yedekler21 -208.727.832 -208.727.832Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları974.238.700 710.241.103Net Dönem Karı veya Zararı317.036.149 279.934.575TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.462.569.937 2.046.881.021TOPLAM KAYNAKLAR4.431.227.187 3.748.643.663Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.963.320.023 786.315.097 1.137.228.419 431.136.963Satışların Maliyeti22 -1.535.343.448 -625.291.905 -885.243.142 -340.841.525TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)427.976.575 161.023.192 251.985.277 90.295.438BRÜT KAR (ZARAR)427.976.575 161.023.192 251.985.277 90.295.438Genel Yönetim Giderleri-73.823.401 -48.436.286 -42.902.930 -27.033.661Pazarlama Giderleri-9.888.441 -6.738.699 -5.073.795 -3.485.759Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.815.788 -3.406.960 -3.099.649 -1.714.714Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 70.599.364 18.425.636 37.482.818 9.032.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -80.908.826 -17.694.182 -44.225.742 -8.695.518Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 38.759.998 -8.508.472 16.767.879 -13.741.023ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)366.899.481 94.664.229 210.933.858 44.657.002Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 48.983.489 36.596.229 34.388.750 34.152.831Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -4.620 -2.915.723 0 -2.892.125FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)415.878.350 128.344.735 245.322.608 75.917.708Finansman Gelirleri26 28.701.462 30.710.124 7.393.350 10.006.026Finansman Giderleri26 -91.443.150 -58.677.867 -47.206.525 -26.547.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)353.136.662 100.376.992 205.509.433 59.375.932Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-36.100.513 -20.757.095 -19.699.862 -18.534.747Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -30.462.733 -4.339.756 -15.210.800 -3.021.723Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -5.637.780 -16.417.339 -4.489.062 -15.513.024SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)317.036.149 79.619.897 185.809.571 40.841.185DÖNEM KARI (ZARARI)317.036.149 79.619.897 185.809.571 40.841.185Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28 317.036.149 79.619.897 185.809.571 40.841.185Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,41800000 0,10500000 0,24500000 0,05400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.724.521 142.637.806Dönem Karı (Zararı)317.036.149 79.619.897Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)317.036.149 79.619.897Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler118.976.486 98.842.185Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 41.102.992 38.063.749Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-14.519.633 1.814.378Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -11.430.934 2.881.811Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.088.699 -1.067.433Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.504.369 6.984.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18,19 11.504.369 6.984.088Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21.069.569 12.653.194Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -20.964.922 -4.465.798Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 42.284.248 17.347.812Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 -249.757 -228.820Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler66.468.970 42.163.421Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -38.759.998 8.508.472Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 36.100.513 20.757.095Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.990.296 -32.102.212Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -664.584 -22.033Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -3.325.712 -32.080.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-473.139.149 -27.766.876Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-246.102.000 -14.426.763Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-341.553.635 -98.733.451Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.971.292 2.464.354Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.603.747 -29.611.112Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.430.874 -30.073.346Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.088.189 148.751.622Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15.288.279 4.728.549Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.881.964 -4.998.901Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7.385.033 -2.148.436İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.936.350 -3.719.392Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-24.188.783 -7.294.189Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)62.125.133 3.574.797Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.126.514 150.695.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18,19 -12.182.465 -4.778.021Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.415.542 -3.145.380Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 0 -133.999YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-99.996.072 65.314.642Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri911.899 849.146Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -132.826.905 -28.943.356Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.027.712 81.990.179Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -73.700 -910.503Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.863.378Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz20.964.922 4.465.798FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.342.060 -198.305.021Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri350.021.533 118.117.800Kredilerden Nakit Girişleri6 350.021.533 118.117.800Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-374.981.394 -290.101.855Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -374.981.394 -290.101.855Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.828.338 -3.340.514Ödenen Temettüler21 -15.000.000 -10.000.000Ödenen Faiz-31.553.861 -12.980.452YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-235.062.653 9.647.427NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-235.062.653 9.647.427DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 411.558.634 288.471.094DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 176.495.981 298.118.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.095.672 125.519.900 -126.615.572 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.351.793 1.607.407 5.477.160 79.619.897 83.352.671 83.352.671Dönem Karı (Zararı)79.619.897 79.619.897 79.619.897Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.351.793 1.607.407 5.477.160 3.732.774 3.732.774Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları21 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-60.184.283 64.015.095 3.830.812 3.830.812Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 477.859.096 -22.162.886 -40.649.667 4.582.136 49.393.564 -208.727.832 710.241.103 79.619.897 1.833.252.897 1.833.252.897Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 499.217.344 -25.703.357 -40.571.862 49.393.564 -208.727.832 710.241.103 279.934.575 2.046.881.021 2.046.881.021Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler936.978 278.997.597 -279.934.575 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)108.508.631 -6.231.919 11.376.055 317.036.149 430.688.916 430.688.916Dönem Karı (Zararı)317.036.149 317.036.149 317.036.149Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)108.508.631 -6.231.919 11.376.055 113.652.767 113.652.767Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları21 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 607.725.975 -31.935.276 -29.195.807 50.330.542 -208.727.832 974.238.700 317.036.149 2.462.569.937 2.462.569.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053236BIST