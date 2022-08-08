***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
08.08.2022 20:45
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
317.036.149 79.619.897 185.809.571 40.841.185
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
102.276.712 -3.351.793 107.590.545 -429.829
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.223.106 -2.933.438 -319.446 -553.655
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-5.566.791 -1.256.304 -828.161 16.369
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -5.566.791 -1.256.304 -828.161 16.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
110.066.609 837.949 108.738.152 107.457
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
27 108.508.631 0 108.508.631 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 444.620 586.688 63.889 110.731
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
12 1.113.358 251.261 165.632 -3.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.376.055 7.084.567 9.165.346 1.003.206
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.810.737 -3.773.234 4.940.965 -1.138.501
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.810.737 -3.773.234 4.940.965 -1.138.501
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6.565.318 12.227.091 4.224.381 2.394.647
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 0 6.846.450 0 1.129.947
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
12 6.565.318 5.380.641 4.224.381 1.264.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.369.290 0 -252.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
12 0 -1.369.290 0 -252.940
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.652.767 3.732.774 116.755.891 573.377
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
430.688.916 83.352.671 302.565.462 41.414.562
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
430.688.916 83.352.671 302.565.462 41.414.562
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 176.495.981 411.558.634
Finansal Yatırımlar
5 246.102.000 0
Ticari Alacaklar
7 983.456.679 631.609.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 19.272.120 11.083.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
964.184.559 620.525.312
Diğer Alacaklar
8 25.875.801 35.864.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.875.801 35.864.309
Stoklar
9 420.453.987 390.050.880
Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.264.874 11.365.034
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 202.813 323.346
Diğer Dönen Varlıklar
20 56.129.281 30.495.937
ARA TOPLAM
1.931.981.416 1.511.267.192
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 7.092.470 7.092.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.939.073.886 1.518.359.662
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 788.816 771.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
788.816 771.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 566.460.258 525.588.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 424.840.149 432.468.449
Maddi Duran Varlıklar
15 1.238.811.864 1.117.109.118
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 60.473.183 57.925.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 3.400.028 2.832.859
Peşin Ödenmiş Giderler
10 50.417.714 55.886.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 144.309.961 33.605.146
Diğer Duran Varlıklar
2.651.328 4.095.889
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.492.153.301 2.230.284.001
TOPLAM VARLIKLAR
4.431.227.187 3.748.643.663
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 319.697.075 185.074.837
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 306.353.886 305.691.508
Ticari Borçlar
7 786.076.424 710.237.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 576.840 814.737
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
785.499.584 709.423.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 22.133.106 6.844.827
Diğer Borçlar
8 8.385.209 6.503.245
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 170.527 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.214.682 6.503.245
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.092.782 6.707.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33.012.794 6.289.029
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 11.683.854 13.162.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.731.873 10.210.126
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.951.981 2.951.981
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 66.575.618 4.445.845
ARA TOPLAM
1.568.010.748 1.244.957.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.568.010.748 1.244.957.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 278.357.092 342.916.692
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 19.881.596 16.471.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.881.596 16.471.786
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 102.407.814 97.417.024
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
400.646.502 456.805.502
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.968.657.250 1.701.762.642
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.462.569.937 2.046.881.021
Ödenmiş Sermaye
21 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
575.790.699 473.513.987
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
575.790.699 473.513.987
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
607.725.975 499.217.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.935.276 -25.703.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.195.807 -40.571.862
Yabancı Para Çevrim Farkları
-29.195.807 -40.571.862
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
50.330.542 49.393.564
Diğer Yedekler
21 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
974.238.700 710.241.103
Net Dönem Karı veya Zararı
317.036.149 279.934.575
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.462.569.937 2.046.881.021
TOPLAM KAYNAKLAR
4.431.227.187 3.748.643.663
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 1.963.320.023 786.315.097 1.137.228.419 431.136.963
Satışların Maliyeti
22 -1.535.343.448 -625.291.905 -885.243.142 -340.841.525
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
427.976.575 161.023.192 251.985.277 90.295.438
BRÜT KAR (ZARAR)
427.976.575 161.023.192 251.985.277 90.295.438
Genel Yönetim Giderleri
-73.823.401 -48.436.286 -42.902.930 -27.033.661
Pazarlama Giderleri
-9.888.441 -6.738.699 -5.073.795 -3.485.759
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.815.788 -3.406.960 -3.099.649 -1.714.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 70.599.364 18.425.636 37.482.818 9.032.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -80.908.826 -17.694.182 -44.225.742 -8.695.518
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 38.759.998 -8.508.472 16.767.879 -13.741.023
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
366.899.481 94.664.229 210.933.858 44.657.002
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 48.983.489 36.596.229 34.388.750 34.152.831
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -4.620 -2.915.723 0 -2.892.125
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
415.878.350 128.344.735 245.322.608 75.917.708
Finansman Gelirleri
26 28.701.462 30.710.124 7.393.350 10.006.026
Finansman Giderleri
26 -91.443.150 -58.677.867 -47.206.525 -26.547.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
353.136.662 100.376.992 205.509.433 59.375.932
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-36.100.513 -20.757.095 -19.699.862 -18.534.747
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -30.462.733 -4.339.756 -15.210.800 -3.021.723
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -5.637.780 -16.417.339 -4.489.062 -15.513.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
317.036.149 79.619.897 185.809.571 40.841.185
DÖNEM KARI (ZARARI)
317.036.149 79.619.897 185.809.571 40.841.185
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28 317.036.149 79.619.897 185.809.571 40.841.185
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,41800000 0,10500000 0,24500000 0,05400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.724.521 142.637.806
Dönem Karı (Zararı)
317.036.149 79.619.897
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
317.036.149 79.619.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
118.976.486 98.842.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 41.102.992 38.063.749
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.519.633 1.814.378
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.430.934 2.881.811
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.088.699 -1.067.433
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.504.369 6.984.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 11.504.369 6.984.088
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.069.569 12.653.194
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -20.964.922 -4.465.798
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 42.284.248 17.347.812
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -249.757 -228.820
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
66.468.970 42.163.421
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -38.759.998 8.508.472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 36.100.513 20.757.095
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.990.296 -32.102.212
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -664.584 -22.033
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.325.712 -32.080.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-473.139.149 -27.766.876
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-246.102.000 -14.426.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-341.553.635 -98.733.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.971.292 2.464.354
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.603.747 -29.611.112
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.430.874 -30.073.346
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.088.189 148.751.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.288.279 4.728.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.881.964 -4.998.901
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.385.033 -2.148.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.936.350 -3.719.392
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-24.188.783 -7.294.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
62.125.133 3.574.797
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.126.514 150.695.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18,19 -12.182.465 -4.778.021
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.415.542 -3.145.380
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 0 -133.999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.996.072 65.314.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
911.899 849.146
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -132.826.905 -28.943.356
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.027.712 81.990.179
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -73.700 -910.503
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.863.378
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
20.964.922 4.465.798
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.342.060 -198.305.021
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.021.533 118.117.800
Kredilerden Nakit Girişleri
6 350.021.533 118.117.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-374.981.394 -290.101.855
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -374.981.394 -290.101.855
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.828.338 -3.340.514
Ödenen Temettüler
21 -15.000.000 -10.000.000
Ödenen Faiz
-31.553.861 -12.980.452
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-235.062.653 9.647.427
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-235.062.653 9.647.427
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 411.558.634 288.471.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 176.495.981 298.118.521
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.095.672 125.519.900 -126.615.572 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.351.793 1.607.407 5.477.160 79.619.897 83.352.671 83.352.671
Dönem Karı (Zararı)
79.619.897 79.619.897 79.619.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.351.793 1.607.407 5.477.160 3.732.774 3.732.774
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-60.184.283 64.015.095 3.830.812 3.830.812
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 477.859.096 -22.162.886 -40.649.667 4.582.136 49.393.564 -208.727.832 710.241.103 79.619.897 1.833.252.897 1.833.252.897
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 499.217.344 -25.703.357 -40.571.862 49.393.564 -208.727.832 710.241.103 279.934.575 2.046.881.021 2.046.881.021
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
936.978 278.997.597 -279.934.575 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
108.508.631 -6.231.919 11.376.055 317.036.149 430.688.916 430.688.916
Dönem Karı (Zararı)
317.036.149 317.036.149 317.036.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
108.508.631 -6.231.919 11.376.055 113.652.767 113.652.767
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 607.725.975 -31.935.276 -29.195.807 50.330.542 -208.727.832 974.238.700 317.036.149 2.462.569.937 2.462.569.937
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053236
BIST