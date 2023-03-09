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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2023 18:46
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2023

Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin ana sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin SPK tarafından onaylanmış metni ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 2 SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 3 Articles of Association Amendment.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122433


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