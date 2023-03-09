***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 03.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2023Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin ana sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin SPK tarafından onaylanmış metni ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 2 SPK Onay Yazısı.pdfEK: 3 Articles of Association Amendment.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122433BIST