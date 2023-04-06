***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2023 18:59
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 05.04.2023
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin ana sözleşme tadil metni Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 2 SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 3 Articles of Association Amendment.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133010
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,3624
En Düşük
19,2167
17:5921,1648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1573
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1946
En Düşük
20,9548
17:591.244,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,05
|Açılış
|: 1.244,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.238,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2515
|19,2577
|% 0,11
|
|Euro
|21,0570
|21,1648
|% 0,75
|
|Sterlin
|23,9184
|24,0383
|% 0,05
|
|Frank
|21,2107
|21,3384
|% 0,34
|
|Riyal
|5,1172
|5,1429
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-10,84
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-6,55
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.488
|8.560
|-16,00
|
|Yarım
|4.145
|4.189
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.073
|2.094
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|-0,01
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
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17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
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17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410