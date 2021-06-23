***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
23.06.2021 18:16
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Etap II.Kısım 117 Ada 1 Nolu Parsel Dilovası / KOCAELİ30.150,32 metrekare
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/06/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Toplam Satış Bedeli
81.853.777,15
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%3,1
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%10,8
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,8
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%8,1
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%23
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.06.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Atıl arazinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleşen satış, şirketin finansal sonuçların ve nakit akışını olumlu etkileyecektir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Şirket'in TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarında yaklaşık 32 milyon TL maddi duran varlık satış karı muhasebeleştirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Çolakoğlu Metalürji A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Taşınmaz Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
21.12.2020 / 0009
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
49.750.000
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Polisan Holding'in %100 bagˆlı ortaklığı olan Polisan Kimya Sanayii A.Ş.'nin mu¨lkiyetinde bulunan, Gebze/Tavşanlı 117/1 parselde yer alan 30.150,32 metrekarelik taşınmazı 22 Haziran 2021 tarihli Polisan Kimya Sanayii A.Ş.'de alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden 81.853.777,15 TL bedel kars¸ılıgˆında satmıştır.
23 Haziran 2021 tarihinde satıs¸ is¸lemi tamamlanmış olup, ilgili tutar hesaplarımıza transfer edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943855
BIST