***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüDilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Etap II.Kısım 117 Ada 1 Nolu Parsel Dilovası / KOCAELİ30.150,32 metrekareSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/06/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HayırToplam Satış Bedeli81.853.777,15İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%3,1Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%10,8Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,8Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%8,1Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%1,7İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%23Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.06.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiAtıl arazinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleşen satış, şirketin finansal sonuçların ve nakit akışını olumlu etkileyecektir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıŞirket'in TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarında yaklaşık 32 milyon TL maddi duran varlık satış karı muhasebeleştirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafÇolakoğlu Metalürji A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTaşınmaz Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası21.12.2020 / 0009Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar49.750.000İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarPolisan Holding'in %100 bagˆlı ortaklığı olan Polisan Kimya Sanayii A.Ş.'nin mu¨lkiyetinde bulunan, Gebze/Tavşanlı 117/1 parselde yer alan 30.150,32 metrekarelik taşınmazı 22 Haziran 2021 tarihli Polisan Kimya Sanayii A.Ş.'de alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden 81.853.777,15 TL bedel kars¸ılıgˆında satmıştır.23 Haziran 2021 tarihinde satıs¸ is¸lemi tamamlanmış olup, ilgili tutar hesaplarımıza transfer edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943855BIST