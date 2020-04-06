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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.04.2020 09:10
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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

       Küresel boyutta yaşanan Yeni Korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle ülkemiz genelinde alınan önlemler çerçevesinde, Polisan Holding ve Grup Şirketleri ilk gün itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve ilgili otoritelerin açıklamalarını anlık olarak takip ederek gereken tüm önlemleri kademeli olarak hayata geçirmiştir. Grup, çalışanlarının sağlığını önceliklendirirken, operasyonlarının sürekliliğini de temin etmeye odaklanmıştır. 
Yasal sağlık gerekliliklerini yerine getirmek ve piyasa koşulları çerçevesinde oluşan talep şartlarına uyum sağlamak amacıyla, Polisan Holding'in İş Ortağı Polisan Kansai Boya Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin kısa süreli çalışma sistemi çerçevesinde sürdürülmesine karar verilmiştir. Kısa süreli çalışma ödeneğinden yararlandırılması için ilgili makama başvuru yapılmıştır. Bu kapsamda, Polisan Kansai Boya'nın üretim tesislerinde 31 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar üretime ara verilmiş olup, Şirketin, hali hazırda, üretime ara verildiği dönem boyunca mevcut talebi karşılayacak miktarda stoğu bulunmakta ve yurt genelindeki lojistik merkezleri ve distribütör depoları sevkiyatlarını sürdürmeye devam etmektedir.
Polisan Holding ve Grup Şirketleri, bu dönemde, tüm paydaşlarına olan sorumluluklarının bilinci ile sağlık ve iş güvenliği konusundaki önlemlerini alarak, hizmetlerini sürdürülebilirlik çerçevesinde yerine getirmeye devam edecektir. 
Piyasalardaki gelişmeler sonucu, yukarda bahsi geçen üretim kararı ile ilgili bir değişiklik olması durumunda, kamuya gerekli bilgilendirme yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834834


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