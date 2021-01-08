***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 10:47
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Polisan Holding A.Ş. Stratejik İnsan Kaynakları Direktörü Sn. Aylin Velioğlu Çelik görevinden kendi isteğiyle ayrılmış olup, bu göreve Sn. Hilal Gökkaya atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898094
BIST
12:171.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:177,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:179,0549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0323
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
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9,0706
En Düşük
8,9671
12:17450,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,95
|Açılış
|: 450,09
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:15
|YESIL
|151,80
|93.118.563
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|50.147.686
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.221.265
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|454,00
|267.464.052
|% -6,47
|
|EKGYO
|2,53
|1.168.924.970
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|886.179.744
|% 1,08
|
|THYAO
|12,89
|848.549.406
|% 1,66
|
|OTKAR
|415,50
|697.587.849
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,21
|591.894.376
|% 4,72
|
|EKGYO
|2,53
|1.168.924.970
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|886.179.744
|% 1,08
|
|PETKM
|5,28
|551.286.919
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,56
|156.912.160
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,21
|591.894.376
|% 4,72
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3893
|7,3987
|% 0,69
|
|Euro
|9,0404
|9,0536
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0256
|10,0758
|% 0,91
|
|Frank
|8,3159
|8,3660
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9673
|1,9771
|% 0,78
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,66
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-16,29
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-7,88
|
|Çeyrek
|718
|735
|-3,94
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|0,32
|