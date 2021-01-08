***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPolisan Holding A.Ş. Stratejik İnsan Kaynakları Direktörü Sn. Aylin Velioğlu Çelik görevinden kendi isteğiyle ayrılmış olup, bu göreve Sn. Hilal Gökkaya atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898094BIST