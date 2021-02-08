***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPolisan Holding Yo¨netim Kurulu, 8 Şubat 2021 tarihli toplantısında, hem yönetim kurulu üyesi, hem CEO olarak görev yapan Sayın Murat Yıldıran'ın, Polisan Holding'in yeniden yapılanması için kararlaştırılan hedefleri tamamlamış olması dolayısıyla, CEO'luk görevini devri talebine istinaden1) Hali hazırda Polisan Kansai Boya Genel Müdürü olan Sayın Mehmet Hacıkamiloğlu'nun, eş anlı olarak, Polisan Holding CEO'su olarak 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla vekaleten atanmasına,2) Değişim yönetimindeki tecrübesi ve donanımı ile Polisan Holding'e bu süreçte önemli katkıları bulunan Sayın Murat Yıldıran'ın da, Polisan Holding ve iştiraklerindeki icracı yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmesine karar vermiştir.Kamu oyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908328BIST