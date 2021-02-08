***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 18:15
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Polisan Holding Yo¨netim Kurulu, 8 Şubat 2021 tarihli toplantısında, hem yönetim kurulu üyesi, hem CEO olarak görev yapan Sayın Murat Yıldıran'ın, Polisan Holding'in yeniden yapılanması için kararlaştırılan hedefleri tamamlamış olması dolayısıyla, CEO'luk görevini devri talebine istinaden
1) Hali hazırda Polisan Kansai Boya Genel Müdürü olan Sayın Mehmet Hacıkamiloğlu'nun, eş anlı olarak, Polisan Holding CEO'su olarak 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla vekaleten atanmasına,
2) Değişim yönetimindeki tecrübesi ve donanımı ile Polisan Holding'e bu süreçte önemli katkıları bulunan Sayın Murat Yıldıran'ın da, Polisan Holding ve iştiraklerindeki icracı yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmesine karar vermiştir.
Kamu oyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908328
BIST
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|| 9,15
|Açılış
|: 1.540
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1.542
En Düşük
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En Yüksek
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|| 0,0357
|Açılış
|: 7,0950
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|| 7,60
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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418,62
En Düşük
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|552,30
|61.096.626
|% 10,00
|
|ERBOS
|55,00
|113.324.850
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.079.807
|% 10,00
|
|MERIT
|165,00
|1.690.800
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|28.961.066
|% 9,99
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|YESIL
|211,50
|21.564.388
|% -10,00
|
|KONTR
|64,75
|62.228.080
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|768.244
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,67
|4.734.112.681
|% -8,71
|
|EKGYO
|2,69
|2.961.263.313
|% 9,80
|
|KOZAL
|132,70
|2.086.942.821
|% 4,16
|
|ISFIN
|4,35
|1.492.120.971
|% 4,82
|
|GARAN
|9,85
|1.428.654.618
|% 0,92
|
|DOHOL
|3,67
|4.734.112.681
|% -8,71
|
|EKGYO
|2,69
|2.961.263.313
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,48
|607.661.148
|% 4,23
|
|ISFIN
|4,35
|1.492.120.971
|% 4,82
|
|ODAS
|4,28
|1.195.737.984
|% 3,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0903
|7,0921
|% 0,51
|
|Euro
|8,5529
|8,5594
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,7022
|9,7508
|% 0,38
|
|Frank
|7,8554
|7,9028
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8844
|1,8938
|% 0,47
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.835
|1.835
|23,51
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,82
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,17
|
|B. Petrol
|60,20
|60,20
|0,64
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Seans Raporu
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