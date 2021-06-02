***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPolisan Holding ve Grup Şirketlerimizdeki operasyonların daha etkin, verimli ve entegre yönetiminin sağlanması amacı ile 1 Nisan 2021 tarihinde Polisan Holding CEO'luk görevine vekaleten atanmış olan Sn. Mehmet Hacıkamiloğlu, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Polisan Holding CEO'luk görevini asaleten yürütmek üzere atanmıştır.Polisan Kansai Boya'nın Genel Müdürlük görevine 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle Sayın A. Cemal Drahor getirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939655BIST