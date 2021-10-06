***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2021 18:15
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Polisan Kimya San. A.Ş. 05.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile FAS'ta yapı kimyasalları alanında faaliyet gösteren ve sermayesinin %99'una sahip olduğu Polisan Maroc'daki paylarının tamamını 216.833 ABD Doları bedelle ilişkili taraf olmayan Muhammet Kürşat Haddat'a devredilmesine karar verildiğini bildirmiştir.
Pandeminin de etkisi ile pazar için öngörülen satış hedeflerine ulaşılamaması, yanı sıra, grubun yalınlaşma ve Türkiye'deki kimya faaliyetlerinde derinleşme stratejisi doğrultusunda alınan bu karara istinaden, Polisan Maroc hisseleri 216.833 ABD doları karşılığında nakit olarak satılmış, hisse transferi gerçekleştirilmiştir.
SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin, "Önemli Nitelikli İşlemler" başlıklı 4. Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ve "Önemlilik Ölçütü" başlıklı 6. Maddesinin 4.fıkrası delaletiyle aynı maddenin 1.fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Konsolide finansal tablo hazırlayan ortaklıklar açısından bağlı ortaklıkları tarafından yapılan işlemlerinde dikkate alınması nedeniyle, Şirketimiz bağlı ortaklığı Polisan Kimya'nın finansal duran varlık satışı SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve yapılan işlem Tebliğde düzenlenen sınırların altında kaldığı belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967568
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8814
En Düşük
8,8571
18:0510,2801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2801
En Düşük
10,2301
18:05500,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,07
|Açılış
|: 501,10
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.337.842
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8631
|8,8814
|% 0,13
|
|Euro
|10,2530
|10,2801
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0434
|12,1038
|% 0,23
|
|Frank
|9,5124
|9,5697
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3585
|2,3703
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-0,34
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ERSU
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 240 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 01 artarak (% 2.08 ) 1, 226
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, YUNSA, DOBUR, KUYAS, MERIT, OZBAL, SODSN, NUGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, SEYKM, KERVN, KTSKR, PAMEL, DZGYO
-
17:56
CRFSA, SODSN, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında