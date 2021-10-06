***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Polisan Kimya San. A.Ş. 05.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile FAS'ta yapı kimyasalları alanında faaliyet gösteren ve sermayesinin %99'una sahip olduğu Polisan Maroc'daki paylarının tamamını 216.833 ABD Doları bedelle ilişkili taraf olmayan Muhammet Kürşat Haddat'a devredilmesine karar verildiğini bildirmiştir.Pandeminin de etkisi ile pazar için öngörülen satış hedeflerine ulaşılamaması, yanı sıra, grubun yalınlaşma ve Türkiye'deki kimya faaliyetlerinde derinleşme stratejisi doğrultusunda alınan bu karara istinaden, Polisan Maroc hisseleri 216.833 ABD doları karşılığında nakit olarak satılmış, hisse transferi gerçekleştirilmiştir.SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin, "Önemli Nitelikli İşlemler" başlıklı 4. Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ve "Önemlilik Ölçütü" başlıklı 6. Maddesinin 4.fıkrası delaletiyle aynı maddenin 1.fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Konsolide finansal tablo hazırlayan ortaklıklar açısından bağlı ortaklıkları tarafından yapılan işlemlerinde dikkate alınması nedeniyle, Şirketimiz bağlı ortaklığı Polisan Kimya'nın finansal duran varlık satışı SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve yapılan işlem Tebliğde düzenlenen sınırların altında kaldığı belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967568BIST