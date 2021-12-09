***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2021 14:43
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 17.09.2021 tarihli, 528259 belge nolu teşvik belgesi temin etmiştir. Bu durum, 5 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğinde de belirtilmiştir ve yayımlanmıştır. Bahsi geçen teşvik belgesine göre Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 17.09.2024 belge bitiş tarihine kadar kapasite ve altyapı genişletme çalışmaları ağırlıklı olmak üzere 160.000.000 TL Rıhtım inşaat ve iskele güçlendirme çalışması, 260.315.000 TL, 19.257 m3 tank inşaatı ve altyapısının revizyonu, 44.685.000 TL, diğer yatırım olmak üzere Toplam 465.000.000 TL yatırım planlanmaktadır. Bu teşvik belgesi ile %55 vergi indirimi, yatırıma katkı oranı %20, 3 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, %55 vergi indirimi, KDV istisnası destekleri elde edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982372
BIST
14:462.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 33,40
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:4613,7981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1108
|Açılış
|: 13,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8055
En Düşük
13,6067
14:4615,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0891
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6472
En Düşük
15,4514
14:46788,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,12
|Açılış
|: 788,95
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:46
|NIBAS
|11,44
|44.040.011
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.788.435
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.828.106
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,77
|3.302.821.761
|% 5,91
|
|KRDMD
|10,76
|2.506.860.771
|% 8,91
|
|THYAO
|21,18
|2.428.217.678
|% 3,93
|
|GARAN
|12,01
|1.934.790.259
|% 0,25
|
|ASELS
|24,64
|1.512.381.373
|% 3,10
|
|EKGYO
|2,53
|848.468.959
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,67
|1.034.819.887
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,76
|2.506.860.771
|% 8,91
|
|SISE
|15,77
|3.302.821.761
|% 5,91
|
|GARAN
|12,01
|1.934.790.259
|% 0,25
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7922
|13,7981
|% 0,81
|
|Euro
|15,6241
|15,6389
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,1125
|18,2033
|% 0,50
|
|Frank
|14,8736
|14,9632
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6609
|3,6792
|% 0,78
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-4,95
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,53
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|24,00
|
|Tam
|5.199
|5.331
|22,16
|
|Yarım
|2.513
|2.579
|10,71
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|5,36
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,29
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|-0,50
|
Seans Raporu
14:46
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14:57OSMEN
Yüzde 9.97 oranında artışla 31.78 lira fiyatla işlem gören hissede 216, 381 adet işlem
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14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 92 artarak (% 1.74 ) 1, 810
-
14:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, RNPOL, KLNMA, OSMEN, RALYH, POLTK, NIBAS, ORMA, ISBIR, DOBUR
-
14:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PCILT, CRDFA, QNBFL, BASCM, UTPYA, QNBFB, MMCAS
-
14:56
DOBUR, KLNMA, NIBAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında