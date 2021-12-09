***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 17.09.2021 tarihli, 528259 belge nolu teşvik belgesi temin etmiştir. Bu durum, 5 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğinde de belirtilmiştir ve yayımlanmıştır. Bahsi geçen teşvik belgesine göre Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 17.09.2024 belge bitiş tarihine kadar kapasite ve altyapı genişletme çalışmaları ağırlıklı olmak üzere 160.000.000 TL Rıhtım inşaat ve iskele güçlendirme çalışması, 260.315.000 TL, 19.257 m3 tank inşaatı ve altyapısının revizyonu, 44.685.000 TL, diğer yatırım olmak üzere Toplam 465.000.000 TL yatırım planlanmaktadır. Bu teşvik belgesi ile %55 vergi indirimi, yatırıma katkı oranı %20, 3 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, %55 vergi indirimi, KDV istisnası destekleri elde edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982372BIST