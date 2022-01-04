***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Ocak 2021 tarihinde Polisan Holding A.S¸. Stratejik I·nsan Kaynakları Direkto¨ru¨ olarak atanan Sayın Hilal Gökkaya 3 Ocak 2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Söz konusu pozisyona Sayın Mahmut Temiz 5 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988631BIST