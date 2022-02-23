***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2022 14:51
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite'de Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Başkanı, Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi ve Esra Yazıcı'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi olarak seçilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere Esra Yazıcı'nın Komite Başkanı, Şeref Taşkın'ın Komite Üyesi, Varol Ürel'in (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) Komite Üyesi, Mahmut Temiz'in Komite Üyesi olarak seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere Arif Başer'in Komite Başkanı, Esra Yazıcı'nın Komite Üyesi ve Tolga Üzümcü'nün Komite Üyesi olarak seçilmelerine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003716
BIST
17:412.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,71
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.019
17:4113,8576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0551
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8746
En Düşük
13,7030
17:4115,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0955
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7577
En Düşük
15,5259
17:41847,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,26
|Açılış
|: 847,90
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
848,80
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler17:39
|HUNER
|2,42
|9.584.621
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.278.026
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.331.168
|% 9,95
|
|DAGHL
|13,50
|5.329.886
|% 9,93
|
|ISDMR
|22,40
|190.482.410
|% 9,91
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|631.826
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.593.804
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|863.859
|% -9,35
|
|SANFM
|28,86
|28.897.429
|% -8,73
|
|EREGL
|30,64
|4.084.377.204
|% 7,89
|
|KRDMD
|11,78
|3.825.184.349
|% 1,90
|
|THYAO
|28,38
|2.798.960.253
|% -1,73
|
|SISE
|12,91
|895.899.207
|% -0,46
|
|PETKM
|8,15
|781.864.108
|% 0,49
|
|KRDMD
|11,78
|3.825.184.349
|% 1,90
|
|ODAS
|1,41
|324.451.614
|% 3,68
|
|EREGL
|30,64
|4.084.377.204
|% 7,89
|
|YKBNK
|3,95
|533.198.446
|% -1,00
|
|KARSN
|4,14
|471.379.065
|% 0,00
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8511
|13,8624
|% 0,43
|
|Euro
|15,7113
|15,7248
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,7819
|18,8761
|% 0,47
|
|Frank
|15,0595
|15,1502
|% 0,96
|
|Riyal
|3,6844
|3,7029
|% 0,43
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|2,01
|
|Altın Gr.
|848
|848
|4,43
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,11
|
|B. Petrol
|93,87
|93,87
|0,02
|
Seans Raporu
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17:52POLTK
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17:50
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17:50
KONKA, OYLUM, LKMNH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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