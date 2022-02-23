***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite'de Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Başkanı, Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi ve Esra Yazıcı'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi olarak seçilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere Esra Yazıcı'nın Komite Başkanı, Şeref Taşkın'ın Komite Üyesi, Varol Ürel'in (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) Komite Üyesi, Mahmut Temiz'in Komite Üyesi olarak seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere Arif Başer'in Komite Başkanı, Esra Yazıcı'nın Komite Üyesi ve Tolga Üzümcü'nün Komite Üyesi olarak seçilmelerine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003716BIST