***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından Ağustos 2021'de başlanan kuruyük iskelesinin 200 metrelik altyapı yatırımı tamamlanmış olup AYGM, Kocaeli Liman Başkanlığı ve Dilovası Gümrük Müdürlüğü'nden alınan onaylar sonrası ilgili kısım işletmeye alınmış ve gemi kabulune başlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024746BIST