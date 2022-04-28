***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2022 14:26
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından Ağustos 2021'de başlanan kuruyük iskelesinin 200 metrelik altyapı yatırımı tamamlanmış olup AYGM, Kocaeli Liman Başkanlığı ve Dilovası Gümrük Müdürlüğü'nden alınan onaylar sonrası ilgili kısım işletmeye alınmış ve gemi kabulune başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024746
BIST
14:352.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,49
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.450
14:3514,8183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0099
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
14:3515,6013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0252
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
14:35899,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,94
|Açılış
|: 899,85
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,63
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler14:33
|SKBNK
|1,21
|214.156.082
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.084.104
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.280.525
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.278.094
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.020.729
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,98
|38.939.383
|% -6,88
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|45,00
|18.662.292
|% -5,10
|
|THYAO
|41,50
|3.737.604.474
|% 2,47
|
|GARAN
|15,03
|1.709.028.193
|% 0,40
|
|AKBNK
|9,10
|1.010.122.375
|% -0,55
|
|SISE
|17,99
|959.268.176
|% 0,95
|
|YKBNK
|5,01
|890.026.436
|% 1,21
|
|ALBRK
|1,24
|395.515.676
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,73
|671.129.051
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,21
|214.156.082
|% 10,00
|
|YKBNK
|5,01
|890.026.436
|% 1,21
|
|GARAN
|15,03
|1.709.028.193
|% 0,40
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8127
|14,8182
|% 0,07
|
|Euro
|15,5844
|15,5983
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,4073
|18,4996
|% -0,61
|
|Frank
|15,1660
|15,2574
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9370
|3,9568
|% 0,03
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|4,43
|
|Altın Gr.
|899
|900
|1,62
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,71
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-11,96
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,59
|
Seans Raporu
14:33
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14:48TATGD
Yüzde 9.25 oranında artışla 13.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 461, 343 adet işlem
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14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, EREGL, ARCLK
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14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HALKB, PGSUS
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14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 37 artarak (% 0.15 ) 2, 213
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14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, CASA, POLHO, SKBNK, EGGUB, UFUK, GEDIK, INVEO, BOSSA