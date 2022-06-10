***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2022 18:24
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Ahmet Faik Bitlis ‘in istifasının kabulüne, kalan süreyi tamamlamak üzere şirket ortağı olmayan Sayın Yasemin Nur Bitlis'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin TTK'nın 363. maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036792
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -28,47
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
18:0517,1092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0084
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
18:0518,0186
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,2379
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8480
18:051.021,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.021,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|47,30
|102.378.296
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.331.278
|% 9,99
|
|AVHOL
|6,61
|22.119.489
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|16.262.625
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|314.139.573
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|101.344.314
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|100.035.112
|% -9,93
|
|DARDL
|3,52
|221.782.371
|% -9,28
|
|MAGEN
|12,54
|126.905.678
|% -6,49
|
|DOCO
|1.535,00
|35.855.787
|% -6,40
|
|THYAO
|46,70
|6.083.152.261
|% -3,39
|
|SISE
|22,22
|2.138.381.118
|% -3,22
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|GARAN
|15,32
|1.623.194.010
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,59
|967.856.521
|% -3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|DOHOL
|4,05
|1.005.900.392
|% -2,64
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|TSKB
|2,40
|450.635.943
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0672
|17,1092
|% -0,05
|
|Euro
|17,9536
|18,0186
|% -1,30
|
|Sterlin
|20,9474
|21,0525
|% -2,04
|
|Frank
|17,1757
|17,2792
|% -1,51
|
|Riyal
|4,5321
|4,5549
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|18,43
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,01
|
|B. Petrol
|121
|121
|-2,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 94 kaybederek (% -1.23 ) 2, 803
-
17:58DOCO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 1, 534.90 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 424 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 37, 745.00 milyon TL de
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem