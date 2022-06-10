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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.06.2022 18:24
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Ahmet Faik Bitlis ‘in istifasının kabulüne, kalan süreyi tamamlamak üzere şirket ortağı olmayan Sayın Yasemin Nur Bitlis'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin TTK'nın 363. maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036792


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