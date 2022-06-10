***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Ahmet Faik Bitlis ‘in istifasının kabulüne, kalan süreyi tamamlamak üzere şirket ortağı olmayan Sayın Yasemin Nur Bitlis'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin TTK'nın 363. maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036792BIST