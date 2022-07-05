***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Polisan Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan arsanın bulunduğu Ramazanoğlu 1. Bölge İmar Uygulaması 05.07.2022 Tarih ve 36370 Yevmiye ile tescil edilmiştir. İdari süreçlerin tamamlanmasını müteakip Dop Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortak girişimi tarafından yapılacak "Kat Karşılığı" proje için Pendik Belediyesi nezdinde inşaat ruhsatı alım süreci başlatılacaktır. Kamuya açıklanan hususlarda bir değişiklik ortaya çıkması durumunda ilgili tebliğ düzenlemesi uyarınca kamuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041894BIST