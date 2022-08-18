***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPolisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan 18 Ağustos tarihli yazı ile Polisan Kansai Boya'nın genel müdürlüğünü ve yönetim kurulu üyeliğini yürüten Sayın A. Cemal Drahor'un bu görevlerinden 17 Ağustos 2022 tarihi itibarı ile ayrıldığı bildirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056926BIST