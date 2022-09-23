***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 18:10
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımızdan Polisan Kimya San. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin yapı kimyasalları faaliyetlerinin, aynı ortaklık yapısı ile kurulacak bir şirkete devam etmesi için "ortaklara pay devri modeliyle" kısmi bölünme işleminin onaya sunulmasını teminen olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065005
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1014
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1163
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05975,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -8,89
|Açılış
|: 975,00
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4036
|18,4200
|% 0,55
|
|Euro
|17,9110
|17,9250
|% -0,64
|
|Sterlin
|20,0639
|20,1645
|% -2,35
|
|Frank
|18,6907
|18,8033
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8792
|4,9036
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-22,76
|
|Altın Gr.
|974
|975
|-9,33
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.663
|6.777
|15,00
|
|Yarım
|3.239
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.652
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,40
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|-4,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU100
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Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
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17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem