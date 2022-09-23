***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımızdan Polisan Kimya San. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin yapı kimyasalları faaliyetlerinin, aynı ortaklık yapısı ile kurulacak bir şirkete devam etmesi için "ortaklara pay devri modeliyle" kısmi bölünme işleminin onaya sunulmasını teminen olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065005BIST