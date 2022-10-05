***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%50 payına ve ortak kontrole sahip olduğumuz Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş., Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapacağı solvent bazlı boya tesisi yatırımı için 29.09.2022 tarihli ve 541914 belge nolu teşvik belgesi temin ettiğini bahsi geçen teşvik belgesi çerçevesinde, 07.09.2026 belge bitiş tarihine kadar toplam 42.951.200 TL tutarında makine ve ekipman yatırımı planlandığını bu teşvik belgesi ile %70 vergi indirimi, %30 yatırıma katkı oranı, 6 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği ve KDV istisnası desteği elde edeceğini bildirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067640BIST