***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 19:05
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%50 payına ve ortak kontrole sahip olduğumuz Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş., Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapacağı solvent bazlı boya tesisi yatırımı için 29.09.2022 tarihli ve 541914 belge nolu teşvik belgesi temin ettiğini bahsi geçen teşvik belgesi çerçevesinde, 07.09.2026 belge bitiş tarihine kadar toplam 42.951.200 TL tutarında makine ve ekipman yatırımı planlandığını bu teşvik belgesi ile %70 vergi indirimi, %30 yatırıma katkı oranı, 6 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği ve KDV istisnası desteği elde edeceğini bildirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067640
BIST
14:043.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 10,47
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:0418,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:0418,2217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:041.021,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.021,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:04
|BAGFS
|31,90
|229.932.850
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|58.742.625
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|47.873.386
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|206.202.909
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.366.605.384
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|125.322.141
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.845.144
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,15
|2.914.631.951
|% -0,65
|
|SASA
|88,10
|2.780.624.055
|% 3,40
|
|ASELS
|31,90
|1.818.847.539
|% 1,46
|
|SISE
|29,38
|1.604.872.380
|% -0,27
|
|HEKTS
|69,20
|1.366.605.384
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,30
|880.413.716
|% 0,00
|
|ODAS
|7,57
|740.574.974
|% 4,13
|
|YKBNK
|8,08
|731.665.621
|% -0,74
|
|AKBNK
|12,77
|900.654.795
|% -1,01
|
|PETKM
|14,46
|994.530.957
|% 1,05
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5797
|18,5930
|% 0,05
|
|Euro
|18,2159
|18,2217
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7457
|20,8498
|% 0,39
|
|Frank
|18,6823
|18,7948
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,02
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,32
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-19,00
|
|Tam
|6.844
|6.902
|-29,00
|
|Yarım
|3.335
|3.374
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,00
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|0,93
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:20CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 512, 384 adet işlem
-
14:19FORMT
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 108, 030 adet işlem
-
14:18XU100
Endeks 3, 567 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 33, 477.00 milyon TL de
-
14:18YYLGD
Yüzde 4.52 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 450, 415 adet işlem
-
14:17DGNMO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 650, 235 adet işlem