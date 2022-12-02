***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2022 18:25
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dop Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi tarafından şirketimize bugün yapılan yazılı bildirimle idari kurumlardan kurum görüşü alınabilmesi için Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş.'ye ait olan Pendik arazisindeki 10723 ada 3 parsel ve 10724 ada 2 parsel için 02.12.2022 tarihinde Pendik Belediyesi'ne yapı ruhsatı başvurusunda bulunulduğu bildirilmiştir.
Açıklanan hususlarda bir değişiklik ortaya çıkması durumunda ilgili tebliğ düzenlemesi uyarınca kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084084
BIST
18:054.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -83,22
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.913
18:0518,6299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
18:0519,6235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 19,5500
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|Önceki Kapanış
|: 19,5900
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19,7093
En Düşük
19,4379
18:051.075,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,92
|Açılış
|: 1.075,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.065,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 10,00
|
|BALAT
|13,20
|2.201.017
|% 10,00
|
|ACSEL
|81,40
|105.715.788
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|2.176.267
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.532.264
|% 9,99
|
|QNBFB
|54,00
|1.346.270
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.554.503
|% -9,98
|
|SODSN
|37,78
|2.637.300
|% -9,96
|
|YESIL
|4,93
|102.743.688
|% -9,87
|
|YYAPI
|2,20
|267.075.063
|% -9,84
|
|THYAO
|128,30
|9.899.539.117
|% 3,14
|
|ASELS
|47,04
|6.830.046.490
|% -1,47
|
|KOZAL
|392,00
|6.817.812.996
|% -3,16
|
|EREGL
|41,42
|5.747.321.357
|% -2,50
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|870.933.616
|% -1,47
|
|ISCTR
|10,44
|2.717.957.873
|% -3,87
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% -2,31
|
|KRDMD
|14,76
|3.265.286.721
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6268
|18,6299
|% -0,02
|
|Euro
|19,6071
|19,6235
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,8186
|22,9331
|% 0,32
|
|Frank
|19,8025
|19,9218
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-7,29
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.077
|-3,88
|
|Cumhuriyet
|7.134
|7.242
|-3,00
|
|Tam
|7.198
|7.272
|-2,00
|
|Yarım
|3.491
|3.555
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,88
|0,22
|
|B. Petrol
|86,81
|86,81
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
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