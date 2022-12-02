***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDop Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi tarafından şirketimize bugün yapılan yazılı bildirimle idari kurumlardan kurum görüşü alınabilmesi için Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş.'ye ait olan Pendik arazisindeki 10723 ada 3 parsel ve 10724 ada 2 parsel için 02.12.2022 tarihinde Pendik Belediyesi'ne yapı ruhsatı başvurusunda bulunulduğu bildirilmiştir.Açıklanan hususlarda bir değişiklik ortaya çıkması durumunda ilgili tebliğ düzenlemesi uyarınca kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084084BIST