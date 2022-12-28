***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 21:25
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dop Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi tarafından şirketimize bugün yapılan yazılı bildirimle Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş.'ye ait olan Pendik arazisinde 10723 ada 3 parsel için 13 adet ve 10724 ada 2 parsel için 17 adet yapı ruhsatı başvurusu 27.12.2022 tarihi itibariyle onaylanmıştır.
Açıklanan hususlarda bir değişiklik ortaya çıkması durumunda ilgili tebliğ düzenlemesi uyarınca kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/t
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,8857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.086,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,89
|Açılış
|: 1.086,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7103
|18,7215
|% 0,27
|
|Euro
|19,8663
|19,8938
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,4536
|22,5662
|% 0,30
|
|Frank
|20,0891
|20,2101
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9645
|4,9894
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-7,41
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.330
|7.394
|-5,00
|
|Yarım
|3.550
|3.620
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.810
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,25
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BARMA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO