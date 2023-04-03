***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Efe Hatay'ın görevlerinden 3 Nisan 2023 tarihi itibarı ile ayrıldığı bildirilmiştir. Sayın Efe Hatay'dan boşalan Genel Müdürlük pozisyonu için Sayın Selçuk Denizhan göreve getirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131345BIST