***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2023 21:02
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%50 payına ve ortak kontrole sahip olduğumuz iştirakimiz Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 'den yapılan bildirime istinaden 2022 yılında başlanan solvent bazlı yeni üretim tesisi tamamlanmış ve test üretimlerine başlanmıştır. Gebkim JR‘da solvent deco ve grenli su bazlı ürünler yarı otomasyon sistemiyle üretilecek olup, yıllık su/solvent boya üretim kapasitesi 40.000 ton olacaktır. Gebkim JR'in kuruluşu ile solvent boya gelirlerinin yaklaşık %9 artması ve operasyonel giderlerde %35 tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147035
BIST
18:054.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -83,59
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
18:0519,5083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0394
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5223
En Düşük
19,3665
18:0521,4672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
18:051.264,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -20,42
|Açılış
|: 1.264,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|4,40
|11.144.030
|% 10,00
|
|MAKIM
|21,90
|29.695.894
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,06
|11.815.011
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|159.233.127
|% 9,93
|
|SELVA
|9,44
|112.403.243
|% 9,90
|
|PAMEL
|145,80
|74.768.940
|% -10,00
|
|UZERB
|161,10
|1.897.687
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|804.658.186
|% -9,99
|
|YBTAS
|49.685,70
|1.629.651
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|THYAO
|125,50
|2.446.182.716
|% -1,72
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|EREGL
|29,96
|1.802.135.517
|% -3,10
|
|EKGYO
|5,28
|883.557.233
|% -3,65
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|ISCTR
|10,65
|1.086.430.960
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,20
|757.668.269
|% -1,50
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4826
|19,5083
|% 0,20
|
|Euro
|21,4494
|21,4672
|% 0,02
|
|Sterlin
|24,5616
|24,6848
|% 0,54
|
|Frank
|21,8125
|21,9439
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1844
|5,2104
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.018
|-33,08
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-20,50
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.530
|4.650
|21,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.318
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,09
|-0,24
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|2,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GWIND
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 000 adet işlem
-
17:58AVTUR
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 999 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 730.00 milyon TL de
-
17:57AKENR
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 984 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 933 adet işlem