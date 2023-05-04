***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%50 payına ve ortak kontrole sahip olduğumuz iştirakimiz Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 'den yapılan bildirime istinaden 2022 yılında başlanan solvent bazlı yeni üretim tesisi tamamlanmış ve test üretimlerine başlanmıştır. Gebkim JR‘da solvent deco ve grenli su bazlı ürünler yarı otomasyon sistemiyle üretilecek olup, yıllık su/solvent boya üretim kapasitesi 40.000 ton olacaktır. Gebkim JR'in kuruluşu ile solvent boya gelirlerinin yaklaşık %9 artması ve operasyonel giderlerde %35 tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147035BIST