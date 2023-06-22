***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Hacıkamiloğlu 22 Haziran 2023 tarihi itibariyle kendi isteğiyle görevlerinden ayrılmıştır.Ayrılması sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliği hakkında 23 Haziran 2023 tarihinde (yarın) yapılacak olağanüstü genel kurulu toplantısında pay sahiplerimiz tarafından karar verilecek olması değerlendirilerek yönetim kurulumuzca karar alınması gereği görülmemiştir. Kendisinden boşalan CEO'luk görevi hakkında ise aynı tarihli genel kurul toplantısında seçilecek yeni yönetim kurulu tarafından yarın karar verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161421BIST