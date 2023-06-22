***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2023 20:34
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Hacıkamiloğlu 22 Haziran 2023 tarihi itibariyle kendi isteğiyle görevlerinden ayrılmıştır.
Ayrılması sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliği hakkında 23 Haziran 2023 tarihinde (yarın) yapılacak olağanüstü genel kurulu toplantısında pay sahiplerimiz tarafından karar verilecek olması değerlendirilerek yönetim kurulumuzca karar alınması gereği görülmemiştir. Kendisinden boşalan CEO'luk görevi hakkında ise aynı tarihli genel kurul toplantısında seçilecek yeni yönetim kurulu tarafından yarın karar verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161421
BIST
'
18:055.428
En Düşük
|Değişim
|: 4,65%
|| 241,43
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.435
18:0524,8365
En Yüksek
|Değişim
|: 5,39%
|| 1,2701
|Açılış
|: 24,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,8654
En Düşük
23,4314
18:0527,2489
En Yüksek
|Değişim
|: 5,42%
|| 1,4000
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,4126
En Düşük
25,6253
18:051.529,87
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 65,28
|Açılış
|: 1.529,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.530,05
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|40,48
|115.854.490
|% 10,00
|
|SELGD
|6,60
|4.810.373
|% 10,00
|
|POLTK
|3.049,20
|59.753.135
|% 10,00
|
|VKFYO
|22,66
|61.403.350
|% 10,00
|
|UZERB
|255,20
|1.801.134
|% 10,00
|
|BURVA
|66,15
|39.368.716
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|116.480.876
|% -9,98
|
|PAMEL
|128,00
|123.966.646
|% -7,91
|
|INGRM
|605,00
|14.035.912
|% -7,21
|
|PRKME
|17,97
|246.841.390
|% -7,04
|
|THYAO
|180,30
|12.651.158.587
|% 6,43
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|EKGYO
|6,86
|1.574.391.499
|% 5,21
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,8294
|24,8365
|% 5,39
|
|Euro
|27,1870
|27,2489
|% 5,42
|
|Sterlin
|31,5207
|31,6788
|% 5,07
|
|Frank
|27,5722
|27,7383
|% 4,89
|
|Riyal
|6,5930
|6,6261
|% 5,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-17,18
|
|Altın Gr.
|1.523
|1.523
|58,64
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.810
|5.003
|232,00
|
|Çeyrek
|2.412
|2.501
|115,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|17,83
|17,85
|0,67
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|-3,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKFEN
Yüzde 8.11 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 690, 508 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 312, 414 adet işlem
-
17:57ARCLK
Yüzde 8.25 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 760, 703 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 59 artarak (% 4.31 ) 4, 875