***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2023 19:07
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.06.2023 tarihli toplantısında
1)Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi ve gerçek kişi temsilcisi Sn. Tayfun Bayazıt'ın Yönetim Kurulu Başkanı,
2)Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi ve gerçek kişi temsilcisi Sn. Esra Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ve
3)FNK Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi ve gerçek kişi temsilcisi Sn. Bilal Cantekin Dinçerler'in ise Şirketimiz CEO'su Sn. Mehmet Hacıkamiloğlu istifası ile boşalan göreve İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162053
BIST
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18:055.583
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
|| 154,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.594
18:0525,2360
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,3612
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
18:0527,4994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,2865
|Açılış
|: 27,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
18:051.559,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 28,36
|Açılış
|: 1.559,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|44,44
|107.798.526
|% 10,00
|
|DERIM
|10,34
|16.094.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|12,43
|51.555.427
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|149.160.284
|% 9,99
|
|COSMO
|86,00
|6.649.651
|% 9,97
|
|POLTK
|2.744,30
|75.620.899
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|116.899.940
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|426.908.668
|% -9,98
|
|PASEU
|32,98
|2.133.261.853
|% -9,40
|
|RHEAG
|6,25
|13.301.939
|% -8,63
|
|THYAO
|184,70
|8.958.485.316
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|SAHOL
|46,50
|3.194.774.949
|% 7,29
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,28
|1.863.082.987
|% 6,12
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|ZOREN
|3,03
|624.605.297
|% 7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2389
|25,2440
|% 1,48
|
|Euro
|27,4202
|27,4590
|% 0,90
|
|Sterlin
|31,9739
|32,1343
|% 1,13
|
|Frank
|28,0184
|28,1872
|% 1,20
|
|Riyal
|6,7143
|6,7479
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.562
|1.562
|31,06
|
|Cumhuriyet
|10.368
|10.524
|437,00
|
|Tam
|10.289
|10.589
|432,15
|
|Yarım
|4.995
|5.178
|151,00
|
|Çeyrek
|2.505
|2.589
|75,00
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|18,13
|18,15
|0,34
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|-0,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PNLSN
Yüzde 9.70 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 037 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL
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