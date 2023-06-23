***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 23.06.2023 tarihli toplantısında1)Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi ve gerçek kişi temsilcisi Sn. Tayfun Bayazıt'ın Yönetim Kurulu Başkanı,2)Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi ve gerçek kişi temsilcisi Sn. Esra Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ve3)FNK Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi ve gerçek kişi temsilcisi Sn. Bilal Cantekin Dinçerler'in ise Şirketimiz CEO'su Sn. Mehmet Hacıkamiloğlu istifası ile boşalan göreve İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162053BIST