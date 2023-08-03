***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.08.2023 tarihinden itibaren Eser Taşcı şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapmaya başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Varol Ürel tam zamanlı görevine devam etmektedir.Yatırımcı İlişkileri İletişim BilgileriTel: 0216 578 56 11E-mail: yatirimciiliskileri@polisanholding.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180375BIST