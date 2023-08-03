***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2023 18:28
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.08.2023 tarihinden itibaren Eser Taşcı şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapmaya başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Varol Ürel tam zamanlı görevine devam etmektedir.
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Tel: 0216 578 56 11
E-mail: yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180375
BIST
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18:057.222
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -37,03
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.201
En Yüksek
7.366
18:0526,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0402
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
18:0529,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1194
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
18:051.676,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.676,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLSER
|44,24
|145.780.533
|% 10,00
|
|PASEU
|63,25
|801.349.476
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|98.062.481
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.618.718
|% 10,00
|
|QNBFL
|152,90
|2.182.496
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,07
|53.782.453
|% -10,00
|
|PCILT
|30,86
|471.158.191
|% -9,98
|
|MACKO
|102,00
|561.145.537
|% -9,97
|
|EGEPO
|28,90
|61.463.153
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|8.553.530
|% -9,96
|
|ASTOR
|113,20
|8.075.759.356
|% -0,96
|
|THYAO
|235,00
|7.878.590.686
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|KONTR
|251,70
|5.055.530.486
|% 9,96
|
|ASELS
|76,50
|4.824.718.070
|% -2,80
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,06
|4.696.064.749
|% -2,36
|
|ZOREN
|4,32
|1.031.534.006
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,05
|680.877.744
|% -3,48
|
|QUAGR
|7,72
|1.736.777.226
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9508
|26,9564
|% 0,13
|
|Euro
|29,5672
|29,5949
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,1447
|34,3159
|% -0,05
|
|Frank
|30,7004
|30,8853
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1631
|7,1991
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.950
|11.041
|-41,00
|
|Yarım
|5.479
|5.546
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.773
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|1,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IZFAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 358, 777 adet işlem
-
17:57GSRAY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 979, 058 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KRDMD, ASELS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 39 kaybederek (% -0.87 ) 6, 429
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISMEN, AKYHO, VKFYO, CEMAS, KSTUR, FZLGY, ANSGR, MMCAS, YESIL, ERCB