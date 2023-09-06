***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2023 23:55
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yunanistan'ın Volos, Larisa ve Selanik şehirleri ile çevresinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle iştiraklerimizden Polisan Hellas'ın Volos kentindeki faaliyetleri, yaşanan sel felaketi ve şehir genelinde alınan sokağa çıkma önlemleri neticesinde 06.09.2023 tarihi itibarıyla tamamen durdurulmuştur. Hasar tespitine ilişkin çalışmalara en kısa sürede başlanacak olup hasar tespit edilmesi durumunda sigorta poliçesinin ilgili maddeleri devreye alınacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192418
BIST
'
18:058.182
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -54,47
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
18:0526,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0248
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
27,0576
En Düşük
26,7477
18:0528,8375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0690
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,0029
En Düşük
28,7262
18:051.653,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.653,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.668,49
En Düşük
1.649,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|56,10
|44.895.842
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|740.292.989
|% 10,00
|
|MIATK
|426,90
|545.283.458
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|203.570.501
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|82.183.608
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|42.624.752
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|4.723.006
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|411.352.238
|% -9,99
|
|CMENT
|181,50
|3.470.713
|% -9,97
|
|BALAT
|20,52
|4.010.194
|% -9,92
|
|ASELS
|41,18
|10.583.338.712
|% 6,96
|
|IZENR
|65,55
|9.407.877.120
|% -8,70
|
|EREGL
|46,46
|8.797.847.830
|% 1,00
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|YKBNK
|16,89
|6.302.423.864
|% -1,46
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|ZOREN
|4,83
|1.400.487.575
|% -1,63
|
|HALKB
|15,80
|4.192.057.658
|% 7,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8098
|26,8408
|% 0,09
|
|Euro
|28,7536
|28,8375
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,4185
|33,5861
|% -0,04
|
|Frank
|29,9619
|30,1424
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1268
|7,1626
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|1,33
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|2,04
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.988
|11.126
|15,00
|
|Yarım
|5.511
|5.584
|7,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.792
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,98
|20,00
|0,01
|
|B. Petrol
|90,62
|90,62
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 743, 180 adet işlem
-
17:58SAYAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 77.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 937 adet işlem
-
17:56ISMEN
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 266, 972 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 155, 808.00 milyon TL de
-
17:55DGNMO
Yüzde 9.54 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 959, 255 adet işlem