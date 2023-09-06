***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYunanistan'ın Volos, Larisa ve Selanik şehirleri ile çevresinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle iştiraklerimizden Polisan Hellas'ın Volos kentindeki faaliyetleri, yaşanan sel felaketi ve şehir genelinde alınan sokağa çıkma önlemleri neticesinde 06.09.2023 tarihi itibarıyla tamamen durdurulmuştur. Hasar tespitine ilişkin çalışmalara en kısa sürede başlanacak olup hasar tespit edilmesi durumunda sigorta poliçesinin ilgili maddeleri devreye alınacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırımcılarımıza duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192418BIST