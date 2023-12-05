***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2023 18:53
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Polisan Kimya San. A.Ş. ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürü Çağdaş Saygı'nın görevlerinden 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ayrıldığı bildirilmiştir. Her iki şirketin Genel Müdürlük pozisyonu için 4 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Mehmet Serkan Metan göreve getirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222509
BIST
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17:598.057
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,82
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.023
En Yüksek
8.121
17:5928,9117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
17:5931,2171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,1296
|Açılış
|: 31,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,1629
17:591.874,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -9,57
|Açılış
|: 1.874,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.868,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKOS
|36,30
|131.071.133
|% 10,00
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|BAKAB
|85,25
|63.419.117
|% 10,00
|
|MARBL
|18,48
|111.838.548
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.824.416
|% 10,00
|
|LIDER
|163,80
|381.590.889
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|18.799.807
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,60
|4.102.072
|% -9,92
|
|EUKYO
|14,26
|12.523.679
|% -8,59
|
|MTRYO
|8,00
|5.950.944
|% -6,92
|
|THYAO
|259,00
|8.371.744.925
|% -1,15
|
|AKBNK
|36,56
|3.266.948.198
|% 0,94
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|EREGL
|40,00
|2.965.946.182
|% -0,05
|
|ZOREN
|5,08
|909.908.235
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,38
|1.070.262.297
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|CANTE
|20,44
|2.572.256.004
|% -0,68
|
|YKBNK
|20,28
|2.179.247.911
|% -1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8871
|28,9117
|% -0,01
|
|Euro
|31,1758
|31,2171
|% -0,41
|
|Sterlin
|36,2773
|36,4592
|% -0,38
|
|Frank
|32,8810
|33,0791
|% -0,30
|
|Riyal
|7,6800
|7,7185
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|902,71
|903,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,81
|939,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,89
|77,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,17
|2.018,45
|% 0,66
|