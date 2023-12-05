***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Polisan Kimya San. A.Ş. ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürü Çağdaş Saygı'nın görevlerinden 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ayrıldığı bildirilmiştir. Her iki şirketin Genel Müdürlük pozisyonu için 4 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Mehmet Serkan Metan göreve getirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222509BIST