***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBanu Çamlıtepe 19 Şubat 2024 tarihi itibarıyla şirketimizde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmaya başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Tel: 0216 578 56 00 E-posta: yatirimciiliskileri@polisanholding.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250326BIST