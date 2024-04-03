***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler içeren yatırımcı sunumu internet sitemize yüklenmiştir. İlgili sunuma www.polisanholding.com adresinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266748BIST