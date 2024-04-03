***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortalıkları Polisan Kimya Sanayii A.Ş. ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.'den yapılan bildirime istinaden, üyesi oldukları Lastik-İş Sendikası ile Dilovası, Adana ve Samsun tesisleri için toplu iş sözleşme görüşmelerinde 2 Nisan 2024 tarihinde anlaşma sağlandığı ve 01.01.2024-31.12.2025 dönemini kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266749BIST