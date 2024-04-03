***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2024 21:00
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortalıkları Polisan Kimya Sanayii A.Ş. ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.'den yapılan bildirime istinaden, üyesi oldukları Lastik-İş Sendikası ile Dilovası, Adana ve Samsun tesisleri için toplu iş sözleşme görüşmelerinde 2 Nisan 2024 tarihinde anlaşma sağlandığı ve 01.01.2024-31.12.2025 dönemini kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266749
BIST
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18:058.946
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,07
|Açılış
|: 8.983
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|Önceki Kapanış
|: 9.041
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8.903
En Yüksek
9.019
18:0531,9343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,1127
|Açılış
|: 31,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,8766
18:0534,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0890
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
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34,6623
En Düşük
34,4021
18:052.357,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,53
|Açılış
|: 2.357,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
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2.360,90
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9279
|31,9343
|% -0,35
|
|Euro
|34,6109
|34,6386
|% 0,26
|
|Sterlin
|40,2982
|40,5002
|% -0,64
|
|Frank
|35,2705
|35,4473
|% -0,68
|
|Riyal
|8,4952
|8,5378
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|938,96
|940,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,31
|1.023,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,41
|89,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.296,44
|2.296,80
|% 0,66
|