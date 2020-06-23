***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2020 11:36
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis, 22.06.2020 tarihinde toplam 200.000 adet pay satışı yapmıştır. Satışa ilişkin tablo açıklamamız ekindedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/06/2020 0 92.814 92.814 74.326.269,85 74.233.455,85 % 9,799 % 9,799 % 9.787 % 9.787
22/06/2020 0 107.186 107.186 74.233.455,85 74.126.269,85 % 9.787 % 9,787 % 9,773 % 9,773
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852449
BIST
11:46115.967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 776,51
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:466,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:467,7461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0375
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:46387,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,23
|Açılış
|: 387,48
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|16.778.211
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.227.028
|% 9,73
|
|ULAS
|4,51
|7.061.190
|% 9,20
|
|MNDRS
|3,65
|35.054.183
|% 8,96
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|8,01
|471.329.207
|% -4,64
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,68
|635.643.607
|% 5,10
|
|TSPOR
|8,01
|471.329.207
|% -4,64
|
|KRDMD
|2,97
|359.737.511
|% 2,06
|
|GARAN
|8,53
|350.959.920
|% 0,12
|
|TCELL
|16,73
|328.046.856
|% 2,01
|
|KARSN
|2,68
|635.643.607
|% 5,10
|
|SKBNK
|1,38
|205.933.973
|% 2,99
|
|ALBRK
|1,68
|240.931.802
|% 2,44
|
|ODAS
|2,19
|304.350.537
|% 3,30
|
|EKGYO
|1,95
|241.019.683
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5380
|8,5808
|% 0,33
|
|Frank
|7,2282
|7,2717
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,03
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.526
|3,30
|
|Tam
|2.578
|2.590
|3,40
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,70
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|0,02
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:02PEKGY
Yüzde 5.19 oranında artışla 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 731 adet işlem
-
12:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, DOHOL, TSKB
-
12:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 721, 61 artarak (% 0.67 ) 108, 174
-
12:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, CEMAS, POLTK
-
12:01
METAL, PEKGY, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında