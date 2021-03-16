***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2021 18:17
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis, 16.03.2021 tarihinde toplam 4.500.000 adet pay satışı yapmıştır. Satışa ilişkin tablo açıklamamız ekindedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/03/2021 0 4.500.000 4.500.000 176.854.218 172.354.218 % 23,32 % 23,32 % 22,72 % 22,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918521
BIST
18:001.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:007,5070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0257
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:008,9345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0538
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:00418,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,37
|Açılış
|: 418,11
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ULAS
|5,17
|10.889.752
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.707.134
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.338.089
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.321.439
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.894
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|3.983.569
|% -9,97
|
|GRNYO
|3,34
|17.115.050
|% -8,24
|
|SELGD
|4,40
|453.372
|% -7,37
|
|KSTUR
|302,00
|508.601
|% -7,05
|
|EPLAS
|34,00
|7.345.986
|% -7,00
|
|GARAN
|8,88
|1.391.909.610
|% 1,83
|
|KOZAL
|126,40
|1.333.176.616
|% 2,35
|
|OTKAR
|441,50
|1.268.035.843
|% 1,26
|
|FROTO
|208,40
|1.069.655.492
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,82
|916.338.770
|% 3,03
|
|GSRAY
|4,13
|881.476.691
|% 4,56
|
|EKGYO
|2,25
|432.399.024
|% 0,90
|
|GARAN
|8,88
|1.391.909.610
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,82
|916.338.770
|% 3,03
|
|TSKB
|1,72
|195.429.103
|% 1,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5033
|7,5070
|% -0,34
|
|Euro
|8,9278
|8,9345
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,3801
|10,4322
|% -0,60
|
|Frank
|8,0647
|8,1133
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% -0,50
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|2,68
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında